PLG季後賽》盧峻翔扛主秀 領航猿首勝輕鬆拿

本季MVP大熱門盧峻翔（右）昨砍下全場最高的24分及7助攻、4抄截，助領航猿在季後賽首戰擊敗攻城獅。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG季後賽昨點燃戰火，桃園領航猿在盧峻翔和沃許本合砍44分帶領下，以95：82輕取新竹攻城獅，系列賽取得1：0領先。

領航猿5球員得分上雙，其中李家慷（右）貢獻11分。 （記者陳志曲攝）

團隊命中率41.3%

教頭卡米諾斯按讚

隊史首度以例行賽第1晉級季後賽的領航猿，首輪對決驚險搭上季後賽末班車的攻城獅，兩隊本季例行賽8度交手，領航猿取得6勝2負，近期更收下對戰6連勝。

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領航猿昨團隊命中率41.3%，總教練卡米諾斯肯定子弟兵的表現，除了進攻，防守上能有效地限制對手主力的發揮也是關鍵，「我們有5名球員得分達雙位數，周儀翔也有9分進帳，這對球隊是好現象，畢竟要打7戰4勝系列賽，要有更多可用之兵。」

24分7助攻4抄截

生涯季後賽新高

本季MVP大熱門盧峻翔攻下全場最高的24分及7次助攻、4次抄截，3項都寫下生涯季後賽單場新高。他表示，一切以團隊為主，但他認為，末節被對手追上也代表球隊下半場有點鬆懈，「這是季後賽第1場，鬆懈很不應該，要好好把握住每場球。」

沃許本貢獻20分、10籃板，葛拉漢13分、12籃板，李家慷則拿下11分。李家慷本季獲得穩定出賽時間，防守能力也獲得卡米諾斯肯定，他不諱言，雖然給自己不小的壓力，但現在學會調適自己，心態滿樂觀的，希望能幫助球隊。

攻城獅方面，霍立飛繳出全隊最高的22分，但團隊三分球命中率只有19.4%，罰球也不佳，14罰僅7中，種下敗因。

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