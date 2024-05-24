晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG季後賽》盧峻翔扛主秀 領航猿首勝輕鬆拿

2024/05/24 05:30

本季MVP大熱門盧峻翔（右）昨砍下全場最高的24分及7助攻、4抄截，助領航猿在季後賽首戰擊敗攻城獅。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG季後賽昨點燃戰火，桃園領航猿在盧峻翔和沃許本合砍44分帶領下，以95：82輕取新竹攻城獅，系列賽取得1：0領先。

領航猿5球員得分上雙，其中李家慷（右）貢獻11分。 （記者陳志曲攝）

團隊命中率41.3%

教頭卡米諾斯按讚

隊史首度以例行賽第1晉級季後賽的領航猿，首輪對決驚險搭上季後賽末班車的攻城獅，兩隊本季例行賽8度交手，領航猿取得6勝2負，近期更收下對戰6連勝。

領航猿昨團隊命中率41.3%，總教練卡米諾斯肯定子弟兵的表現，除了進攻，防守上能有效地限制對手主力的發揮也是關鍵，「我們有5名球員得分達雙位數，周儀翔也有9分進帳，這對球隊是好現象，畢竟要打7戰4勝系列賽，要有更多可用之兵。」

24分7助攻4抄截

生涯季後賽新高

本季MVP大熱門盧峻翔攻下全場最高的24分及7次助攻、4次抄截，3項都寫下生涯季後賽單場新高。他表示，一切以團隊為主，但他認為，末節被對手追上也代表球隊下半場有點鬆懈，「這是季後賽第1場，鬆懈很不應該，要好好把握住每場球。」

沃許本貢獻20分、10籃板，葛拉漢13分、12籃板，李家慷則拿下11分。李家慷本季獲得穩定出賽時間，防守能力也獲得卡米諾斯肯定，他不諱言，雖然給自己不小的壓力，但現在學會調適自己，心態滿樂觀的，希望能幫助球隊。

攻城獅方面，霍立飛繳出全隊最高的22分，但團隊三分球命中率只有19.4%，罰球也不佳，14罰僅7中，種下敗因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。