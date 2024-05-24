NBA西冠戰》厄文激不得 聯手東契奇G1獵狼

東契奇（左）砍33分，助獨行俠逆轉灰狼，西部冠軍戰G1率先奪勝。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA西部冠軍戰G1昨登場，獨行俠克服上半場落後，在「雙星」東契奇、厄文合砍63分帶領下，以108：105險勝灰狼。

厄文上半場就飆24分，聯手東契奇險勝灰狼。（法新社）

獨行俠今年季後賽前兩輪首戰都吞敗，這系列賽希望能有不同開局，昨克服最多9分落後，末節東契奇接管戰局，獨攬15分率隊帶走勝利，他說：「我告訴自己一定要贏下這場，表現也得比第3節更好，所以更專注。」

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分部決賽場均拿32.2分

東契奇創歷史新猷

東契奇砍下33分，他生涯在分部決賽場均得分32.2分創下史上最高，但這僅是他第6場分部決賽。另外，他和厄文成為史上首對兩度在單季季後賽系列賽首戰各拿30分的雙人組。東契奇認為，厄文扮演重要角色，若不是厄文上半場拿下24分，球隊可能半場已落後20分。

今年季後賽表現搶眼的厄文，前一輪面對雷霆火力下滑，6戰平均僅攻下15.7分，昨找回手感，上半場包辦24分，全場進帳30分。

提到先前愛德華茲曾放話要守死他，厄文回應，「我把這視為動力，G7時我和家人一起看比賽，當我看到這言論時我也認同跟尊重，這是無所畏懼的心態，也是我們喜歡他的原因。」

愛德華茲進帳19分、11籃板，麥克丹尼爾斯攻下全隊最高的24分，愛德華茲不諱言，前一個系列賽和金塊大戰7場，確實對大家體能造成影響。

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