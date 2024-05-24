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T1總冠軍戰今開打 卡森斯霸喊不需情蒐

2024/05/24 05:30

T1聯盟總冠軍賽今開打，雲豹球星卡森斯瀟灑表示，自己沒看對手戰神的比賽。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕T1聯盟第三季總冠軍賽今晚7點在桃園巨蛋點燃戰火，由前NBA球星卡森斯坐鎮的桃園雲豹迎戰新軍台北戰神，兩隊都要爭取隊史首冠。

戰神主將林秉聖透露做好爭冠準備，還找了訓練師加練。（聯盟提供）

召集全隊敦促繃緊神經

第2種子雲豹首輪直落三橫掃聯盟元年冠軍海神氣勢如虹，不過上次出賽已是兩週前，離比賽狀態較久成為隱憂。本土一哥蔣淯安坦言，球隊休息時間較長，必須拿出更多專注度。他更透露，卡森斯昨練球時特別召集全隊精神喊話，告訴大家應該繃緊神經，認真嚴肅面對比賽，展現領袖特質。

卡森斯第三戰在延長賽以關鍵一擊助隊晉級，對於在台灣的季後賽初體驗，他認為，難以與其他聯盟的經驗進行比較，因為每次遇到的情況都不相同，重要的是專注在比賽，他更瀟灑表示，自己沒看對手戰神比賽，不需進行情蒐。

戰神首輪「下剋上」爆冷淘汰衛冕軍特攻，成軍首年就劍指金盃。代理主帥許皓程指出，球隊能走到這一步自己也相當意外，接下來每一步都是創造歷史，他也提醒球員不要有壓力、享受籃球。

林秉聖表示 開打見真章

戰神主將林秉聖上一輪遇到傷病困擾，仍繳出場均17.4分、5.6籃板的成績單，成為晉級功臣，他透露身體狀況已好轉，也找了訓練師加練，針對雲豹球員制定防守策略，並霸氣喊話，開打見真章。

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