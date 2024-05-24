魔鷹帶頭開外掛 雄鷹雙紀錄打趴兄弟

台鋼張肇元（中）繳出猛打賞表現，連續8場敲安。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹張肇元和魔鷹演出猛打賞，魔鷹包括1發3分砲，打下5分打點，台鋼單場16分和18支安打都創隊史新高，16：5大勝中信兄弟，報了上一場0：10敗給中信的一箭之仇。

台鋼先發投手哈瑪星6局上挨陽春砲，中斷連續17局無失分紀錄。（記者李惠洲攝）

16分、18安 雙創隊史紀錄

台鋼洋砲魔鷹敲出3分砲，單場貢獻5打點，獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）

台鋼總教練洪一中表示，連續兩天的比賽結果有天壤之別，棒球就是這麼奇妙，有時候不要說得分，連安打都很難，比數接近的時候越打越緊繃，一旦分數拉開，打起來沒有負擔就越打越好，至於一度陷入低潮的魔鷹，昨天的表現算是正常。

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魔鷹在台鋼連得5分的第1局打出1分打點二壘打，第3局又擊出1分打點安打，第6局轟出3分全壘打，全場4打數3安打，只差三壘打就演出完全打擊，單場5分打點創隊史紀錄，繼4月5日再度獲選單場MVP。

魔鷹5月4日打擊率還有0.321，打到5月17只剩0.269，但是最近4場打出7安、2轟，包括轟出澄清湖球場外忠靈祠的特大號全壘打。魔鷹表示，打擊本來就是有高低起伏，最近除了修正跑掉的打擊動作，也一直看比賽影片，觀察投手怎麼對付他，研究反擊的策略，有了不錯的效果。

魔鷹5打點 張肇元猛打賞

至於5天前那支飛到忠靈祠的特大號全壘打，魔鷹表示，他只知道球飛出球場大牆，不知道飛到那裡，也不知道忠靈祠有多遠，但是「那只是baby homerun，相信我，我打過更遠的。」

張肇元生涯首次擔任先發第4棒，就第一次演出3安猛打賞。洪一中表示，昨天中信由左投魏碩成先發，把能排的右打都排上先發打線，張肇元近況不錯就擔任第4棒，適時發揮了中心打者的作用。

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