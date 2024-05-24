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張志豪上週砲擊 林詩翔再對決已進化

2024/05/24 05:30

林詩翔（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕在冬盟擔任台鋼雄鷹終結者的林詩翔去年底入伍當兵，雖然中斷訓練4個月，但退伍不到2個月就上一軍，昨再對中信投1局無失分，生涯初登板起連兩天出賽都沒掉分。

林詩翔前天投1.1局，昨在第6局一壘有人、無人出局時登板，跑者推進到三壘後，中信起用日前在二軍從他手中敲出2分砲的張志豪代打，這次他只讓張志豪打出高飛犧牲打，將傷害減低。

林詩翔在冬盟出賽8場拿下5場救援成功，投8.1局飆出10K，防禦率2.16，原本進入開季一軍的機會很大，但去年底因入伍趕不上開季。

林詩翔表示，在部隊沒辦法練球，休假也沒人可以傳接球，只能自己丟牆壁，3月28日退伍馬上回球隊報到，舅舅陳智弘（中信投捕教練）和王溢正、張奕等學長都提醒他，中斷一段時間後更不能急，否則受傷就划不來，他也按照體能教練的菜單從頭做起，慢慢再進行技術調整，原本二軍教練團預定讓他在5月中首次出賽，結果提前到5月9日。

林詩翔前兩場各投1局無失分、無安打，18日第3場對上大多是一軍選手的中信，在一、三壘有人時登板，先被江坤宇打出高飛犧牲打，投出四壞球後被張志豪轟出全壘打，再被林書逸擊出二壘打。

林詩翔表示，張志豪的全壘打把他嚇一跳，沒想到一失投就被轟這麼遠，原來教練說的都是真的，面對一軍打者，差一點就差很多，讓他更小心投每一球。

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