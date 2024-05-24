悍將攻蛋不揪兄弟 主場票房仍暴漲

西武傳奇球星秋山幸二（中）昨飛抵台灣。（富邦提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將今晚將迎來隊史第一個台北大巨蛋系列賽，昨特別安排全隊實地練球，適應室內球場的視覺感，而對台鋼雄鷹的3連戰預售票都破萬、合計逾4萬張，富邦總教練陳金鋒直言，大巨蛋是台灣最好的球場，球員會比較舒服、興奮。

大巨蛋中職票房

今起3連戰雄鷹

富邦悍將隊史第一個大巨蛋系列戰首戰將由布藍登掛帥先發。（富邦悍將提供）

秋山幸二首戰開球

今晚值得紀念的大巨蛋首戰，富邦請來重量級嘉賓秋山幸二，這位日職傳奇昨晚抵達桃園機場，有不少身穿「西武1號」的粉絲熱情接機。秋山將為悍將開出第1球，並和前隊友郭泰源舉辦球迷見面會，另外富邦也會贈送球迷觀賽證書。

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大巨蛋開季前3個系列賽都有聯盟人氣王中信兄弟參與，富邦是第1支完全沒找中信的球隊，但靠啦啦隊「全體總動員」預備跳好跳滿、並斥資400萬升級音響，光預售票3戰就破4萬張票，超越樂天上月5至7日在大巨蛋合計的39401人。

值得一提的是，富邦打完大巨蛋3戰之後，本季主場總觀眾數將突破10萬人。若以合計4萬名觀眾計算，主場平均每場觀眾將從6400人飆到7623人，一口氣超越台鋼、樂天和味全，空降聯盟第2多，只輸給中信數百人。

中職暌違47天回到大巨蛋比賽，仍有不少第1次尚未解鎖，像是全壘打還有「滿貫砲」沒開張，而台鋼強打魔鷹二度踢館，有望再追尋大巨蛋洋砲首轟，富邦則推派洋投布藍登先發力阻他開轟。

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