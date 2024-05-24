平野旅台3年 手機行為窺見職棒隱憂

兄弟教頭平野惠一認為台灣棒球員身體素質堪稱全亞洲頂尖，付出的努力卻不成正比。（資料照）

記者羅志朋／專訪

中信兄弟日籍總教練平野惠一來台第3年，今年首度執掌兵符卻有很深的無力感，他感嘆， 「台灣選手普遍缺乏職業意識，競爭力也不足，想追上日韓要花很長一段時間。」

欠缺職業意識與競爭力

要追上日韓還久

追根究柢，平野認為，台灣職棒球員社會地位不算高，打棒球人口太少，高中頂尖球員旅外發展，好手量少導致中職競爭力不足，選手腦袋想棒球或為職棒工作努力的時間不夠，缺乏職業意識，跟日韓相差非常遠，「球員沒有理解自己處於什麼水準的聯盟，然後用什麼方式打球。」

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45歲的平野在日職選手加教練資歷達20年，他指出，看過世界頂尖球員背後付出的巨大努力，原本認為理所當然的事，來台卻驚覺並非理所當然，選手有不同想法，他志在提升台灣棒球水準，讓球賽更精彩吸引更多球迷進場，但如何達成目標，坦白講他非常苦惱。

浪費亞洲最佳身體素質

棒球文化迷航中

平野說，台灣球員身體素質超棒，即使花很多時間滑手機依舊展現不俗球技，代表潛力十足， 「日本球員潛力和身體素質不好，必須動腦彌補不足，鍛鍊出強大心理素質，研究如何有效運用身體，非常努力練習才能很有自信地站在場上，否則無法純粹靠力量贏過其他國家選手。」

不過平野認為，日本人太極端、練太多，想法是身體素質和力量不足，不這樣做不行，台灣則是天秤另一極端、練太少，台灣棒球員身體素質絕對是全亞洲最好的，他建議不要對自己太放鬆，取中間值較理想。

台灣球界嘗試融合美日球風提升競爭力，平野坦言，不能完全照抄美式訓練，畢竟美國吸納全世界最頂尖球員，自然而然競爭淘汰，台灣應該要有自己的棒球文化，但他看不出來台灣棒球真正內涵是什麼，或許方向始終是半吊子才會形成這種局面。

近期黃勇傳欠債違紀風波延燒，平野表示，日本野球教育不只是做一名運動選手，更要做一名「社會人 」，一舉一動都會對社會造成深遠影響，日本人非常重視運動員的品格教育。

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