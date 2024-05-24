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中職容錯率0 最高標認賠殺出黃勇傳

2024/05/24 05:30

黃勇傳（資料照）

記者吳清正、黃照敦／新聞分析

年僅20歲的前統一獅球員黃勇傳日前因債務和紀律問題遭球團開除，獅隊向聯盟提出合約讓渡申請，依規定昨天下午5點截止效期，結果並無球隊提出黃勇傳合約讓渡申請，因此視為被統一獅球團無條件釋出，黃勇傳取得自由契約球員身分，雖可與任何球團接觸議約，但職棒生涯恐難延續。從「黃勇傳事件」，年輕球員更應引以為戒，珍惜職棒生涯。

獅隊2022年選秀會第1輪指名黃勇傳並給予500萬元的高額簽約金，就是看重他的潛力，可為球隊效力10年以上，結果他只在一軍出賽46場就被開除，連同近3年薪水，等於獅隊千萬投資一夕付諸流水。

無球隊申請讓渡

U18隊長成職棒流星

獅隊在可預期的「大事」發生前認賠殺出，但也幫黃勇傳留一條生路，不以違反合約要求他執行「任意引退」，改走讓渡程序，並給他離隊同意書，或有球隊願意承接。只是黃勇傳前天雖出面說明並保證未涉賭，但複雜借貸、過度揮霍惡習都交代不清，在這節骨眼，最終乏人問津是可預料的結果。

中職過去崩壞例子也不少，尤其少年得志，一入行就滿手鈔票，受不了誘惑，最後不論身陷桃色風暴、個人借貸糾紛，甚至嚴重如簽賭，狼狽提前結束職棒生涯；即使有機會轉戰業餘，苟延殘喘幾年，也幾乎很難有安穩容身之處。

黃勇傳20歲已婚生子擁車，月領8萬，以他的潛力，只要好好專心在球場上打出好成績，未來幾年很快可累積千萬財富，光速晉升上班族稱羨的「五子登科」勝利人生。黃勇傳如今雖成為自由身，除非「勇」氣可嘉的球隊想逢低買進願再給他機會，否則昔日U18世界盃台灣隊長終將成為稍縱即逝的職棒流星。

經歷多次職棒簽賭重創，不容再生憾事，中職球團三申五令告誡，卻仍有年輕球員重蹈覆轍，財務管理亂糟糟，渾渾噩噩度日自斷生路，怎不令人惋惜。

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