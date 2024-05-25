鷹9局下送大禮 悍將攻蛋開紅盤

台鋼曾子祐9局下守備失誤造成重傷害。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨沒放過「鷹狀元」曾子祐9局下的致命失誤，一口氣突破台鋼雄鷹終結者雷公，最終戴培峰在滿壘靠戲劇性的再見觸身球，完成單局3分的逆轉秀，助隊以4：3奪下隊史大巨蛋首勝。

戴培峰9局下挨再見觸身球。（記者林正堃攝）

失誤、再見觸身 3分逆轉勝

悍將大巨蛋主場首戰旗開得勝，董子恩打擊立大功。 （記者林正堃攝）

富邦前8局打完1：3落後，9局下1出局攻佔一壘，范國宸的游擊滾地球原要形成再見雙殺，曾子祐卻接球失誤，導致出局數都沒抓到。富邦靠安打和2次保送先追回1分，董子恩擊出巨大的追平分安打，串聯戴培峰的觸身球。

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董子恩在6局敲「射牆」長打，差點在大巨蛋開轟，9局又逮中148公里速球，擊出穿越內野的適時安打。面對擁有火球的雷公，董子恩透露，高國麟回本壘後，有跟他說雷公變化球不太準，「聽學長的話，鎖定直球！」

董子恩在2021年選秀獲第3指名，前3季在二軍居多，今年因辛元旭受傷頂替守三壘。總教練陳金鋒表示，這2年他在二軍很努力練習，這次也是給二軍選手一個鼓勵，只要認真練習，就有辦法在舞台展現自己，「子恩做得很好。」

董子恩追平分 生涯首奪MVP

回憶在二軍的時光，董子恩表示，很多教練跟學長都跟他說，不是他不好，而是要多比賽，每天認真去完成該做的事。在大巨蛋拿到生涯首次MVP，他直呼非常新鮮，也希望能在新莊主場再拿1次。

台鋼打了漂亮的8局比賽，2名擴編選秀戰士表現突出，施子謙暌違1384天吃滿7局，僅掉1分；杜家明更在8局突破曾峻岳，擊出2分超前安打，可惜最終台鋼仍敗在聯盟墊底的守備。

富邦第1次在大巨蛋作東就吸引14946人進場，創下球團史主場觀眾人數新高，也是中職在大巨蛋票房史上第5高，今晚第2戰可望再刷新紀錄。

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