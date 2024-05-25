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秋山幸二特調 有20年保固口碑

2024/05/25 05:30

秋山幸二（左）獲邀開球。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕生涯累計437轟的日職傳奇名將秋山幸二，昨擔任富邦悍將首次大巨蛋主場的開球嘉賓，賽前特別指導富邦隊長范國宸，結果他在2局下就擊出安打、連2場敲安，棒次離開四番後逐步擺脫低潮。

范國宸（記者林正堃攝）

昨收新生范國宸

舊生王勝偉來致意

富邦開季前31場都讓范國宸扛四番，22日才首度換成高國麟，降至五棒的范國宸前役就雙安，昨再敲1安，打擊率回升至2成16。談到秋山的「10分鐘特調」，范國宸直呼，他看得很細膩，有幫忙修正手部細節。

秋山指出，看到選手有能做得更好的地方，他會提醒一些要點，讓球員有方向去加強。最有感的莫過於王勝偉，20年前仍是台體大學生時，參加秋山當客座教練的誠泰隊春訓，昨特別帶著翻譯當面致謝：「你那時教我的東西，讓我受益良多！」秋山聽到直言，「我有點嚇到，很高興一些小建議有幫助，他能打到40歲也算很拚了。」

台灣球界近期吹東洋風，中信兄弟和樂天桃猿都是日籍教頭領軍，秋山在2014年為軟銀奪下日本大賽冠軍後閃電退任，成為史上第2位退任的日本一監督，之後未到其他球隊執教。

談到來台灣執教的可能，秋山坦言，日本球隊也有邀請他，但畢竟教人這件事是非常重要的工作，「如果是來台灣吃個飯順便教學，應該可以喔！」

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