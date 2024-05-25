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兄弟KO嘟嘟 鐘擺效應大贏10分

2024/05/25 05:30

潘威倫（左）本季首次先發，只投3.2局就退場。 （記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕身穿統一獅復古月主題日的綠色球衣，潘威倫昨進行本季首次先發但投不滿4局就被打爆，讓中信兄弟靠4局上鯨吞8分以14：4大勝；中信單局得8分、單場得14分都追平球隊本季最多，張志豪單場3安含雙響貢獻3分打點，回一軍才3天就拿到單場MVP。

兄弟老將張志豪猛打賞包括雙響砲。（記者李惠洲攝）

潘威倫2局上雖搞出無人出局滿壘，但及時製造雙殺打只丟1分，4局上投第1球就挨張志豪陽春彈，2出局後又搞出滿壘，先被江坤宇適時二壘安打清光壘包，再被岳政華敲三壘安打後退場，他用62球投3.2局有3次保送，被打6支安打含1發全壘打，失7分雖才2分責失仍承擔敗投。

張志豪回一軍3天

敲雙轟獲選MVP

張志豪8局上又開砲，生涯第10次單場至少雙響，近2場敲4安有3支長打還貢獻5分打點，他表示，因為總教練願意給選手機會，在二軍其實不會著急，調整到很好才能上來，對目前的表現非常滿意，鑒於1局上潘威倫連續用好球攻擊他，4局上決定抓好球就攻擊，「全壘打可遇不可求，學長還是很強。」

中信近3場不是大贏10分就是大輸10分，連總教練平野惠一都覺得，球隊最近狀況不是100分就是0分起伏太大，5月中旬後的攻擊雖有提升，但希望每場都能有更穩定的表現，該拿下的分數要拿下，感謝張志豪一歸隊就在攻守兩端都有貢獻，「對他沒什麼可挑剔的。」

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