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閃19歲小龍抓吳東融猿食惡果

2024/05/25 05:30

味全隊長吳東融相隔近兩年獲選單場MVP。（味全提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍隊長吳東融昨6局上敲出勝利打點安打，相隔653天再度獲選單場MVP，率隊以5：4扳倒樂天桃猿中止3連敗，並取得對戰4連勝。

昨前5局打完雙方戰成4：4平手，6局上兩出局二壘有人時，前兩打席敲安的劉俊緯被故意四壞保送，本週才上一軍的吳東融把握機會敲安當英雄，上一壘後振臂怒吼，顯得相當振奮。

「悶滿久的，心情才這麼激動。」吳東融表示，這場劉俊緯狀況不錯，知道對方可能不會硬拚選擇抓他，上去打擊的想法是不要等球，挑喜歡的球攻擊，擊出安打真的很興奮，知道自己還是可以的。

樂天決定閃過19歲小將劉俊緯，選擇抓32歲老將吳東融，結果造成重傷害，不過龍隊總教練葉君璋認為，對方策略沒問題，「俊緯狀況不錯，對方總教練古久保是捕手出身，應該認為這場狀況好的打者會持續發揮，選擇抓下一棒判斷是正確的，只是結果不好。」

龍隊洋投鋼龍在5局下先挨廖健富3分砲，再被嚴宏鈞敲陽春砲，領先4分優勢瞬間花光，好在吳東融關鍵一擊，讓他先發6局失4分拿下本季第2勝。銳歐中繼2局無失分，連19.1局沒掉分，陳冠偉後援1局無失分拿下救援成功，同時也是隊史第300次救援成功。

葉總認為，開季至今鋼龍狀況並不穩定，還沒回到去年巔峰時期身手，教練團會持續協助他調整到位。

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