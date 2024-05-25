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T1總冠軍賽》有卡森斯真好 雲豹輸15籃板照贏

2024/05/25 05:30

卡森斯（中）展現NBA級身手，突破戰神嚴密防守，率雲豹在T1總冠軍賽開紅盤。（記者陳志曲攝）

生涯二度爭霸

T1總冠軍賽

豪取30分開紅盤

卡森斯（中）扮演場上指揮官，激勵隊友士氣。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕4度入選NBA明星賽的卡森斯昨在桃園巨蛋迎來職業生涯第二度爭冠，他在倒數91秒共拿7分，全場進帳30分，展現球星價值，帶領台啤雲豹以106：101擊敗難纏的台北戰神，在T1聯盟總冠軍賽取得1：0領先。

33歲卡森斯上次爭冠是2019年效力NBA金州勇士，只是當時勇士以1：4不敵多倫多暴龍，他也無緣NBA冠軍戒指。如今，他穿上雲豹戰袍，無論場上、場下都全神貫注，代表他十分在意勝負。

雲豹昨陷入苦戰主因是團隊38個籃板球，遠不如戰神53個，身為領袖的卡森斯，每當隊友鞏固籃板不力，他會大聲提醒隊友要專注，甚至坐在板凳席也不斷提醒，還一度用毛巾摀著臉面露失望，他賽後依舊大讚隊友的表現，更表示這是一場屬於團隊的勝利。

卡森斯奮戰近36分鐘，賽後未有太多疲態，他末節關鍵時刻發揮價值，球隊最後8分包辦7分，全場繳出30分、15籃板，克羅馬進帳30分，本土蔣淯安12分，高錦瑋、林信寬各拿9分。

戰神開賽落難

林秉聖25分白搭

戰神首輪季後賽能以3：2淘汰衛冕軍中信特攻，代表有一定實力，昨克服首節最多14分落後，甚至一度握有8分領先，可惜關鍵期功虧一簣。全隊表現最佳是林秉聖25分，強森19分，科倫紐克14分、曹薰襄14分。

林秉聖表示，開賽被雲豹打得措手不及，且對手又有極大主場優勢，但他們得分平均落在洋將身上，「我們之後能做出更好的針對防守，這只是一場球而已，我覺得大家還是都打得不錯。」

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