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豹猿共館互蓋LOGO 超大地貼有雷

2024/05/25 05:30

雲豹與領航猿共用桃園巨蛋地板，雲豹昨在場中貼上大型地貼。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕職籃T1、PLG各自進入總冠軍賽、季後賽，近日最忙場館絕對是桃園巨蛋，從前天起到明天連打4場，地貼問題也浮出檯面，台北戰神球員曹薰襄昨忍不住開砲「地貼真的太誇張！」

桃園巨蛋是T1雲豹、PLG領航猿共用，猿隊前天、今天進行季後賽，雲豹昨日及週日打總冠軍戰。雲豹、領航猿達成共識使用領航猿專屬地板，所以雲豹得用超大地貼「蓋」住領航猿Logo，避免更換地板耗時影響到練球行程。

雲豹營運長顏行書表示，兩隊賽程安排緊密，當天早上8點必須交給當晚比賽的球隊進行練球，更換地板作業需12小時，才與領航猿達成共識，採用領航猿地板進行賽事，並保證地貼安全係數符合聯盟規定，也有加派人手確保地板乾燥與清潔。

只是，球員看到偌大地貼還是驚呆，加上場上狀況千變萬化，不少球員都擔心滑倒導致受傷。曹薰襄表示，自己就在那塊地貼滑倒，雲豹的高錦瑋也受害，「地貼真的太誇張，站在球員的安全角度，這問題勢必要解決，現在是總冠軍賽，已經不是例行賽了。」

高錦瑋透露，賽前預料會有這樣的狀況，有設法不在該地貼上做變向動作，雖還是有滑倒，但沒有造成太大傷害。至於身經百戰的蔣淯安則表示，「過去在SBL就蠻習慣這樣的狀況，對我來說無傷大雅。」

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