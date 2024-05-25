PLG季後賽》夢想家魔鬼主場 擋住豪哥最後反撲

新北國王林書豪（右）單場進帳25分、7籃板，可惜最後一擊失手。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG首輪B組賽事昨點燃戰火，由第2種子福爾摩沙夢想家迎戰例行賽第3名的新北國王，林書豪在台灣季後賽首秀轟出全場最高25分，不過執行最後一擊失手，夢想家以89：88險勝，七戰四勝的系列賽旗開得勝。

夢想家林俊吉（中）單場攻下18分。（記者廖耀東攝）

1分險勝國王

季後賽開紅盤

雙方連兩年在季後賽首輪碰頭，例行賽8次交手夢想家以6勝居上風，且在台中洲際迷你蛋例行賽戰績10勝2敗、勝率高達83.3%，素有魔鬼主場之稱，昨在滿場3千名球迷助威下，靠著麥卡洛轟24分13籃板、MVP熱門人選林俊吉挹注18分，驚濤駭浪搶下開門紅。

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夢想家是聯盟唯一連四季闖進季後賽的隊伍，林俊吉透露，經過前三季洗禮，已經知道強度不同，因此能以更好的心態面對；關鍵功臣麥卡洛成為前東家「國王專武」，表示自己的目標只有一個，就是幫助球隊勇奪隊史首冠。

夢想家主帥皮爾曼肯定團隊不同時刻都有人輪番跳出來，例行賽尾聲陷入低潮的德文馬布爾有17分演出，另外周柏臣防守林書豪有功，皮爾曼說，「他對上國王好像都有額外的動力，之後也會持續獲得機會。」

林書豪在台灣季後賽首秀上半場遭限制只拿9分，易籃後如入無人之境，單節外線5投4中、豪取14分，幫助國王逆轉，可惜末節最後一擊失手功虧一簣。林書豪坦言，輸球當然難過，但自己每戰都是全力以赴，場上很多事情不能控制，會好好準備第二戰。

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