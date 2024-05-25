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J.布朗嘴上逞強 轟40分壯大綠衫軍

2024/05/25 05:30

塞爾提克J.布朗（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕J.布朗昨全場猛轟40分，追平個人生涯季後賽新高，證明自己就是本季年度陣容的最大遺珠，他也率領塞爾提克以126：110擊敗溜馬，在東部冠軍賽取得2：0領先。

年度陣容遺珠

在東冠G2寫紀錄

聯盟日前公布年度陣容的15人名單，J.布朗並不在名單內，外界認為他正是要用東冠表現打臉投票的人，對此，他淡淡表示，「我沒時間去想這件事，我想的是我們還有2勝才會打進冠軍賽。」

塞爾提克教練馬茲拉則稱讚J.布朗，「他是我最喜歡的球員之一，他打出正確的戰術，也找到很好的出手點。我相信他一點都不在乎進不進最佳陣容，因為他知道贏球才是最重要的事。」

塞爾提克2連勝的關鍵人物非J.布朗莫屬，他在首戰決勝節讀秒時投進追平三分彈，助隊死裡逃生並在延長賽逆轉勝，此外，他在第二戰火力全開，在球隊第二節打出17：0的攻勢中包辦10分，生涯第2次在東冠拿到至少40分，除了是隊史首人，也加入喬丹和詹姆斯的行列，成為季後賽史上第3人。

塔圖姆前三節打完只拿12分，第四節才逐漸找回手感，全場拿到23分，D.懷特進帳23分，J.哈勒戴拿15分、10助攻，塞爾提克本季首度在季後賽第2戰奪勝。

至於溜馬輸球之外，主控哈利伯頓弄傷左腿筋提前退場，只拿10分，主帥卡萊爾表示：「我們對尼克的系列賽也曾0：2落後，但之後我們贏了第3場，成功完成反彈，做到我們想做的事。」

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