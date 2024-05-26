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T1》最佳外援克羅馬 要送雲豹總冠軍

2024/05/26 05:30

台啤雲豹克羅馬獲選年度最佳外援，他表示要率球隊拿下總冠軍。（資料照）

今G2續抗戰神

〔記者林岳甫／綜合報導〕T1聯盟總冠軍賽G2今天下午2點將在桃園巨蛋續戰，地主台啤雲豹將尋求主場2連勝，昨獲得年度最佳外援的克羅馬更對外宣告，「我的目標就只有總冠軍！」

雲豹首戰靠著卡森斯、克羅馬各拿30分，有驚無險打敗難纏的台北戰神，其中卡森斯好表現不讓人意外，但克羅馬才是雲豹本季最大收穫，畢竟他一度被外界視為可能是最快領到飛機票的洋將。

曾被看衰大翻身

克羅馬在熱身賽對高雄海神之戰首次亮相，命中率不到4成，且流於單打獨鬥，眼中沒有隊友，但隨著賽季展開，他表現愈來愈出色，例行賽出賽25場，繳出25.7分、7.8籃板、6.5助攻、3抄截，拿下得分王、抄截王。

克羅馬憑藉優異表現，在記者票選共獲約8成5的5分票，加上3855張球迷選票，榮膺最佳外援。克羅馬感謝大家的肯定，但他不敢鬆懈，畢竟最大目標是幫助雲豹贏得總冠軍。

戰神方面，G1兵敗主因是開賽就被雲豹打得措手不及，總教練許皓程希望球員應變能力可以更快，也會設法突破雲豹防守，另外將祭出針對性防守看管克羅馬、卡森斯，降低兩人的殺傷力。

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