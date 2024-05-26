藍88擾敵成功 出乎諸葛紅中意料

台鋼守護神雷公（前排左一）9局下守成，討回前一場砸鍋顏面。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕藍寅倫果然有英雄命！繼19日對統一獅擊出再見安打後，昨對富邦悍將8局上再敲關鍵安打突破僵局，幫助台鋼雄鷹3：2氣走富邦，近6戰拿下4勝。

台鋼藍寅倫8局上敲出1分打點致勝安。

（記者陳志曲攝）

前7局結束雙方戰成2平，8局上富邦推出富藍戈，台鋼總教練洪一中坦言，「看到富藍戈上來，我就想說應該很難攻破。」戰局超乎洪總預期，魔鷹選到保送，再靠暴投進佔二壘，藍寅倫適時敲安打下勝利打點獲選單場MVP，富藍戈苦吞本季第3敗。

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台鋼陳暐皓7局下後援1局，進帳本季第2勝。（記者陳志曲攝）

魔鷹趁亂跑壘

跑回致勝分

洪總認為，關鍵在於藍寅倫第4球試圖揮棒，捕手戴培峰拿起球就觸碰打者抓三振，卻沒注意壘上跑者，結果魔鷹上二壘，藍寅倫也沒被判出棒繼續打擊，比分接近跑者在二壘或一壘，投手壓力完全不同，「那球很關鍵！」

魔鷹趁亂進佔得點圈，藍寅倫一棒當英雄，他說，前幾球跟不到富藍戈投球節奏，兩好球後把棒子縮短一點，把節奏做好，安打那球剛好打到甜蜜點。

陳暐皓後援1局無失分拿下本季第2勝，近3次登板就進帳2勝，堪稱新一代「轉運手」，本季出賽9場共投9局只掉1分，表現亮眼。

陳暐皓幸運勝投

3戰2勝轉運手

陳暐皓說，前一場1分差落敗非常可惜，這場很想討回來，8局上魔鷹跑到二壘很關鍵，如果沒上二壘，藍寅倫安打也無法得分，「學長擊出安打時，我在牛棚看電視興奮大叫，也讓我幸運拿到勝投。」昨大巨蛋湧入1萬9588名球迷，寫下富邦球團史上最高主場進場人數紀錄。

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