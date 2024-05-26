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洋兄弟率隊20勝 話題卻在羅昂

2024/05/26 05:30

陳傑憲達成千安里程碑。（統一提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕猛登昨交出7局失1分的優質先發，率中信兄弟以4：1力挫統一獅，在3連戰連拿2勝，也是本季第2支20勝球隊，和獅隊勝差也拉近至4.5場，但總教練平野惠一對4局上裁判組認定羅昂沒有投手犯規卻有不同看法，賽後立刻前往技術委員室提出申訴，希望聯盟做出明確說明。

4局上兄弟總教練平野惠一（右二）質疑獅投手羅昂的投球動作犯規。（中信提供）

變更投球動作

猛登（中信提供）

遭質疑犯規

羅昂（統一提供）

羅昂4局上對陳俊秀投球先用固定式再用揮臂式，平野認為未先告知應是投手犯規，提出質疑被駁回後希望裁判檢視重播畫面，裁判組與技術委員確認後由王俊宏透過廣播解釋，羅昂第1次用固定式投球，第2次用正式揮臂式投球，更換方式為規則所允許。

平野指出，投球動作可以改變，但必須要申告，希望裁判看重播確認，聯盟告訴他可在賽後提出申訴，但這是很重要的play，不能等到賽後再處理，當下未再堅持是不想影響比賽進行，「裁判如果有miss，有權主動看重播，選手都是拚上生涯在打球，不能這樣呼攏過去。」

猛登連3場投出優質先發，共投20局僅2分責失，首次獲選單場MVP，他表示，這次3連戰對球隊很關鍵，他的策略就是積極搶好球，取得球數領先有助於掌控比賽，身體調整隨著球季進行愈來愈好，加上更熟悉中職的環境，希望維持下去並有更好表現。

統一的亮點是陳傑憲，1局下首次打擊就敲出安打，成為中職第28位「千安俱樂部」會員，老婆隨即抱著兒子驚喜現身獻上花束，他只用756場超越高國慶的855場創下隊史最快，在中職史上僅次於胡金龍的704場及林益全的744場。

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