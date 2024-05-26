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威能帝完美屠龍 30歲一打卡就破咒

2024/05/26 05:30

猿隊威能帝（左一）在30歲生日當天先發，用101球完投完封龍隊，賽後接受隊友潑水慶祝。（樂天提供）

〔記者林宥辰／桃園報導〕30歲生日當天，樂天桃猿王牌洋投威能帝大展「威能」！昨面對味全龍，威能帝用101球投完9局，僅被擊出5支安打並送出6次三振，以完投完封率桃猿4：0贏球。

壽星熱投101球

完投完封勝

威能帝成為中職史上第3位生日當天交出完封勝的先發投手，前兩位分別是前兄弟象洋將巴比諾和克力士，他也是本季首位投出完投完封的先發投手。

以近乎完美表現送自己大禮，威能帝賽後笑著接受隊友潑水道賀，他說：「首先要感謝上帝，讓我可以投那麼多局。」並坦言也很驚訝，因為往年在國外生日當天出賽，通常沒好結果，這次可說是特別的生日，還透露慶生計畫是跟太太、小孩一起吃飯。

前役出戰中信兄弟，威能帝僅投4局失9分（5分自責），他提到昨回穩關鍵，「難免都會有不順的日子，前次對方掌握了好球帶。身為職業選手，要很好去應對比賽，每場保持一樣競爭力。」

猿隊開路先鋒陳晨威上演單場3安猛打賞，團隊除了3、7局各得1分，8局則靠連續安打和嚴宏鈞強迫取分戰術奏效搶攻保險分。猿隊總教練古久保健二說：「威能帝的控球比前場更好，表現相當好。前半段比賽比較困難，自己也沒有那麼果斷，這場比賽是選手合力幫忙贏下的，很感謝他們。」

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