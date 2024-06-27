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PLG、T1 確定合併 11隊拚年底開打

2024/06/27 05:30

張嗣漢（資料照，PLG提供）

PLG決議6隊都不缺席

T1本季封王的台啤雲豹。（資料照）

〔記者林岳甫、王元鴻／綜合報導〕天下大勢，合久必分，分久必合！國內兩大職籃經過3年的分庭抗禮，PLG昨率旗下6隊和T1聯盟的5隊將在今年完成合併，T1和「台灣職籃新聯盟執行籌備委員會」則發布新聞稿「積極參與新聯盟」，檯面上宣告台灣職籃將邁入新時代，不過檯面下暗潮洶湧，聯盟整併主導權正式開打。

PLG本季封王的國王。（資料照）

PLG上週新北國王奪得總冠軍後，董事長王文祥首度對外拋出「新聯盟」議題，並取得PLG和T1聯盟共9隊同意書，且已成立新的理事會。據了解，原本9隊分別是PLG國王、夢想家、攻城獅、鋼鐵人及T1的雲豹、特攻、戰神、海神、獵鷹，獨缺PLG勇士及領航猿，只剩2隊的PLG形同泡沫化。

PLG聯盟會長張嗣漢昨和6隊召開會議，決議以「為追求台灣籃球運動永續、正向發展」，PLG和T1共11隊將在年底以共同開打新賽季為目標，也意味著勇士、領航猿將不缺席。PLG的動作，被視為要從王文祥手中搶回聯盟整併的主導權，「讓每個球隊都有台階下。」

T1︰5球團將積極參與

T1昨晚發布新聞稿表示：「T1聯盟成立以來的使命，為促進台灣籃運發展，因而在第一時間即響應台灣職籃新聯盟的號召，以回應廣大球迷的期待。為了促進國內籃運正向發展，共同邁向下一個里程碑，T1聯盟5支球團將積極參與新聯盟的籌設，共同準備全新的2024-25賽季。」

整併主導權 暗藏玄機

T1積極參與「新聯盟籌設」，而「台灣職籃新聯盟執行籌備委員會」隨後跟上表示，新聯盟確定國內兩大職籃聯盟，有11隊共同加入籌組。新聯盟執行籌備委員會將以最快的速度，邀集兩個聯盟11支球隊，共同就新聯盟事務，討論定案。

檯面上兩聯盟整併已形成共識，但整併的主導權，在新聞稿用字遣詞上似乎暗藏玄機，實際如何進行還有待觀察。

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