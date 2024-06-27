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NBA今選秀 薩爾拒當鷹狀元

2024/06/27 05:30

NBA今天進行首輪選秀，法國新秀薩爾拒絕到亞特蘭大試訓，握有狀元籤的老鷹可能另選他人。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今年NBA選秀在縮減成兩輪後首次分2天舉行，今天進行首輪選秀，明天則是次輪選秀。握有狀元籤的老鷹中意哪位新秀，以及湖人是否會補進布朗尼，讓詹姆斯完成父子同隊打球的夢想，答案即將揭曉。

缺席老鷹試訓 巫師榜眼將撈大魚

法國出產的長人戈貝爾、溫班亞瑪在NBA都有亮眼表現，被視為今年狀元熱門的法國新秀薩爾也具備不錯的身材條件，216公分、臂展223公分，且有迅速的移動能力，上季在NBL澳洲職籃繳出場均52％的投籃命中率，拿下9.7分、4.4籃板、1.3阻攻。

只是薩爾沒到亞特蘭大試訓，美媒分析，老鷹將鎖定另一位法國前鋒里薩謝，他上季在法國聯賽繳出場均10.1分、3.8籃板，但老鷹不排除在選秀前發動交易的可能性，至於巫師可望用榜眼籤搶下薩爾，持有探花籤的火箭則可能補進射手謝波德。

大帝父子同台 湖人料二輪選布朗尼

湖人今年握有第17順位及55順位選秀籤，外界推估他們會用次輪選秀權簽下布朗尼，炒作他和詹姆斯同隊打球的話題，倘若沒在選秀會上有動作，也會在落選後再和布朗尼簽約。

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