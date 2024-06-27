連9場有打點 大谷平隊史紀錄

道奇大谷翔平追平連9場打點隊史紀錄。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大谷翔平昨轟出首局首打席全壘打，之後再打下超前分，帶領道奇以4︰3逆轉白襪。

擊出24轟 國聯最多

大谷第1局的全壘打剛好越過右外野大牆，白襪右外野手法姆躍起試圖接殺，手套雖然碰到球，仍飛出牆外，這也是大谷6月第10轟，將國聯最多的全壘打推進到24轟，並追平布朗1924年締造的連9場打點隊史紀錄。

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對於大谷的超猛表現，昨打出2分砲追平比數的道奇一壘手佛里曼表示：「我已不知道還能說些什麼，自從他加盟這個聯盟，有關他是多麼驚人的球員，我們什麼都講過了，有時候我們只需要後退一步，好好欣賞這樣的球員。」

回頭踩壘 被隊友取笑

大谷開轟後跑到將近一、二壘中間又回頭踩壘包，不過稍後重播畫面顯示，大谷第1次就有踩到一壘壘包，回到休息室後成了隊友取笑的對象。大谷表示，他一直看著球，希望它飛出去，忘了還帶著球棒，看到一壘教練走過來，才把球棒丟在地上，因此不確定是否有踩到壘包，保險起見才又回頭。

大聯盟昨天公布第2次明星賽票選期中統計，大谷在國聯指定打擊遙遙領先，他表示，能參與這樣的比賽是最開心的事，全壘打大賽雖然也想參加，但目前還在進行復健，需要醫師、防護員和球隊同意。

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