小房間二審395秒 猿贏球一肚子氣

猿以1分之差氣走兄弟，終結者陳柏豪完成第20次救援紀錄。

（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕樂天桃猿昨靠洋投魔神樂繳7局失1分優質先發，最終就以2：1氣走中信兄弟，樂天教頭古久保健二賽後卻一肚子氣，對於9局下電視重播輔助判決結果大吐苦水。

9局下兄弟宋晟睿（左）代跑並盜上二壘，經猿隊建議裁判啟用主動審視權後，仍維持原判。（記者廖耀東攝）

9局下抓盜爭議 超時審視維持原判

9局下猿隊總教練古久保健二（中）不滿判決上前理論。（記者廖耀東攝）

前8局結束樂天領先1分，9局下兄弟進攻，面對樂天守護神陳柏豪，許基宏敲安後換宋晟睿代跑，接著宋晟睿盜二壘，二壘審蔡豐澤判安全上壘，由於樂天2次挑戰失敗已用完「額度」，古久保出場建議裁判啟用主動審視權並獲同意。

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陳柏豪撐住 第20次救援成功

只是「小房間」即時重播檢閱小組，足足花了6分35秒才審視完畢，超過規定的4分鐘，結果維持原判，此時古久保怒氣沖沖地走出休息室找裁判給個解釋，無奈結局已定，好在陳柏豪穩住陣腳，連續解決曾頌恩和高宇杰順利守成，拿下傲視全聯盟的第20次救援成功。

「哪裡是Safe了？」古久保賽後情緒激動地表示，裁判說沒有改判依據，但二壘手林立接球後，手套明顯先碰到宋晟睿身體，而且有兩個畫面可以佐證，為什麼會是Safe？檢閱小組技術有待提升。

樂天在前2局分別靠朱育賢、林立適時安打，各進帳1分打點，也讓陳俊秀3局下陽春砲成空響，樂天近25戰豪取17勝，勝率高達6成80，本季開低走高。

古久保說，開季遇到很多狀況，回到桃園主場後大家心情較穩定，「回想起來在桃園很少輸球，代表主場有多重要，選手真的很拚，分差小的比賽幾乎都贏。」本季樂天在桃園戰績15勝6敗，1分差的比賽拿下12勝6敗。

魔神樂先發7局被敲6安失1分，開季豪取7連勝，本季第4度獲選單場MVP，他表示，職業生涯第1次拿下7連勝，很開心，不管成績如何，最重要的是保持身體健康。

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