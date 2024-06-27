奇怪的再見 味全6連敗結束半季

悍將戴培峰單場4支二壘安打，追平聯盟紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕呂詠臻昨晚在10局下發生再見投手犯規，最終味全龍在客場2：3敗給富邦悍將，以6連敗結束上半季。悍將捕手戴培峰單場敲出4支二壘打，追平聯盟紀錄，也是中職史上第5人，成為贏球功臣。

龍隊呂詠臻（左）10局下發生投手犯規，讓悍將帶走勝利。（記者林正堃攝）

9局下，1：2落後的悍將靠著董子恩、戴培峰連續安打，陳真隨後再敲安追平，但味全後援投手陳冠偉連飆2次三振止血。

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10局投手犯規

奉送悍將勝利

10局下，悍將攻佔三壘，龍隊投手呂詠臻故意保送王念好，但面對下一棒王勝偉卻被裁判宣判投手犯規，比賽宣告結束，留下龍隊一臉錯愕，富邦球員則進場慶祝。上回中職發生再見投手犯規是2010年La new熊隊許銘倢對戰興農牛時。

突發的再見投手犯規當下，戴培峰正在打擊準備區，他表示：「那時候剛好低頭用噴劑，看到勝偉學長比手勢，才知道對方投手犯規。」他笑說，自己之前也遭遇再見觸身球，似乎見證到不少奇怪的「再見」，還好最後球隊都贏球。

羅戈昨演出8局只失1分的好投，前5局未讓打者上壘，接捕的戴培峰則在打擊端交出火燙表現。他說：「打擊狀況其實不是太好，練打時還因為沒打好被教練罵，今天設定的球路剛好都有打到擊球點。」

富邦本季延長賽戰績5勝1敗，依舊是全聯盟最佳。不過，總教練陳金鋒認為年輕選手仍有進步空間，「在一些關鍵時刻連基本的高飛球都沒能處理好，還需要更努力去理解比賽。」

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