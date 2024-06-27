6/23雙龍華麗轉身 林鋅杰甩8公斤示決心

林鋅杰（味全龍提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕味全龍6月23日在客場1：4不敵統一獅，這雖然只是1場例行賽，但對同屆的兩位龍隊投手林鋅杰、呂偉晟來說別具意義，林鋅杰完成返台後首次一軍出賽，呂偉晟則投了1人次，以24歲之齡就此退役。

呂偉晟賽後宣告因腰傷難以根治決定引退。林鋅杰說：「很可惜，但這也是他的決定。也跟他說一聲辛苦了，從開始打球到現在，對他而言不是放棄，而是開啟人生另一條路。」

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林鋅杰2018年和費城人簽約，但歷經2020年小聯盟因疫情停賽，並在2021年底遭費城人釋出，隔年中職選秀會，他在落選後和龍隊簽下自培約，在熬了657天後今年終於拚上一軍。

談到當年返台，林鋅杰說：「自己沒有把握表現機會，不能怪疫情。回來之後有預料到自己可能不會選上，後來味全給了我機會，就加入球隊跟著練。」

林鋅杰很感謝龍隊教練，在他低潮時耐心的給予協助及建議。他還透露，上月至今減重8公斤，以更好姿態備戰比賽。

談到兩位投手，龍隊總教練葉君璋表示，呂偉晟的退役著實可惜，原本有意慰留，但聊過後了解到這是他思考許久的決定，只能給予祝福；至於林鋅杰，葉總認為，從培養的角度來看，希望他不要操之過急，目前將他定位在一軍中繼。

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