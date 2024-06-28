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自由日日shoot》PLG年度獎項「走鐘」林書豪直接開砲

2024/06/28 05:30

新北國王球星林書豪痛批PLG年度獎項票選「亂七八糟 」，聯盟票選機制有必要修訂。
（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王球星林書豪近日在Podcast節目中痛批PLG年度獎項票選「亂七八糟 」，更舉周桂羽入選年度第一隊為例，讓聯盟投票機制問題再次浮上檯面，成為兩聯盟合併後得積極處理的議題。

周桂羽場均7.6分

仍獲選年度第一隊

PLG本季投票頻頻出包，先前國王球員林力仁拿0分卻獲選單週MVP，而勇士球員周桂羽本季場均僅得7.6分，照樣入選年度第一隊，引發球迷議論。

林書豪最近在節目提到聯盟投票機制問題，他認為，評選機制應該更透明化，「誰投哪個球員應該發出去，大家都可以看，都可以被罵，這樣他們才會認真投票。」

聯盟票選機制

未與時俱進

對於今年年度獎項結果，林書豪相當不以為然，「今年那些年度獎項亂七八糟！」他舉周桂羽為例，並強調自己很尊重他，並非針對他個人，但身處年度戰績第5名的球隊、場均不到8分卻能入選年度第一隊，他建議聯盟投票機制得更透明化，也得有問責機制。

這顯示出聯盟投票機制未能與時俱進，本季PLG改成每節都有2位洋將上場，不少本土長人發揮受限，數據普遍下修，加上聯盟規定繁複，增添投票難度。

聯盟投票規定，球員至少需出賽27場才具備資格，年度MVP和最佳洋將都要列入年度第一隊，至多可再選1名洋將列入第二隊。另外又規定前、後場人數及洋將限制，比如只能前3後2或是前2後3，球員場上位置得依照球隊給的球員位置為準，處處受限下，讓媒體投票傷透腦筋。

以今年年度第一隊為例，必須列入MVP盧峻翔、年度洋將沃許本，另外獲選的還有林俊吉、高國豪，在有3名後場、1名前場下，只能再選1名前場球員，而周桂羽場均7.6分、2.4籃板、2.7助攻雖不出色，但已優於其他符合資格的本土前場。

兩聯盟合併在即

評選規定應打掉重練

不過，接下來國內兩聯盟將合併，無論賽制、票選機制等都得「打掉重練」，如何訂定合適投票機制，考驗新聯盟籌備委員會的智慧。

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