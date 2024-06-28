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瓊斯盃出賽 一場5000元

2024/06/28 05:30

職籃工會理事長曾文鼎（右2）表示，針對國家隊權益協商，仍有修正空間。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕籃協和職籃工會昨針對國家隊權益進行第4次會談，包含出賽費5000元、保險都有明確方向，預計7月3日提出最終版本，有望在瓊斯盃開打前簽訂，至於正式國際賽版本未來再開會另議。

4度協商 爭取提高球員保險

經過4次協商後，目前已談定商業性質賽事暫定每人每場5000元出賽費，且男、女籃4支成人隊都適用，保險雖沒有明確金額，但盡可能爭取更高保障，另外在後勤器材等也有共識。

不過，後勤設備、球員住宿尚未達到職籃工會的理想，希望籃協能購足相關設備，工會理事長曾文鼎說：「球員身上或多或少都有傷，訓練和比賽後的治療、恢復相當重要，該買的還是得買。」

曾文鼎提到，目前球員出賽仍是住雙人房，但教練團有單人房可住，「選手已犧牲私人時間去比賽，不應該剝奪選手空間跟私人領域，大家都是成年人，也不希望有階級差距。」

7月3日提出最終版本

對於協商結果，曾文鼎認為，說不上滿不滿意，但至少是進步的，也還有很多地方可以修正。籃協副秘書長張承中表示，目前預計7月3日提出最終版本，並放上網讓大家檢視，但這份協議僅限用於瓊斯盃等商業性質賽事，11月的亞洲盃資格賽球員權益問題得繼續開會協商。

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