奧運倒數28天》射箭隊換血征奧 先鎖定前3

射箭代表隊左起為戴宇軒、林子翔、湯智鈞、李彩綺、雷千瑩、邱意晴。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕今年巴黎奧運台灣射箭隊取得6席滿額，為了讓選手提早適應比賽強度，7月5日將在國訓中心進行模擬賽，場地將仿造奧運比賽場地，教練劉展明強調，無論男、女團或個人，都以前3名為目標，希望能奪下金牌。

模擬賽場地 仿奧運賽場

台灣男團由上屆男團銀牌成員湯智鈞領銜，搭配林子翔，戴宇軒，女團則由「四朝元老」雷千瑩和新生代好手邱意晴、李彩綺組成，6人取得奧運門票後也獲得運動品牌贊助。

請繼續往下閱讀...

雷千瑩4朝元老

每次都是最後一舞

34歲的雷千瑩曾在里約奧運奪下女團銅牌，今年將第4度征奧，隊友換了一輪，她認為，邱意晴心思細膩、李彩綺個性單純，彼此加在一起個性互補。只是身為最資深成員，不免被問到生涯規劃和退休話題，她沒把話說死，「把每一場當成最後一場去比，我很珍惜也享受過程。」

射箭隊剛從土耳其回國，劉展明表示，這趟去土耳其除了爭取奧運資格，也讓選手提早適應歐洲氣候、場地，當時土耳其高溫達攝氏43度，選手訓練、比賽滿辛苦的，但也能提前適應在炎熱天氣下出賽。

男團上屆東奧奪銀，劉展明不諱言多少有壓力，但人選不同，用上屆成績套在他們身上不太公平，「不用設定目標，他們自己都有目標，我是跟他們說，不一定要設定拚金牌，設定前3名就有機會拚金牌。」

劉展明認為，男團選手雖然稚嫩，但有熱忱、拚勁，配合度也高，加上年紀相近溝通沒問題，值得期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法