NBA選秀 連2年法籍狀元郎

法國長人薩爾被巫師隊以榜眼籤選走。（法新社）

老鷹第1指名

法國19歲前鋒里薩謝獲老鷹隊指名，成為NBA選秀狀元郎。 （美聯社）

身高206cm里薩謝

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024年NBA首輪選秀昨登場，手握狀元籤的老鷹隊指名法國19歲前鋒里薩謝，這也是NBA選秀連兩年出現法國籍的狀元郎。

里薩謝成為2002年火箭選進中國姚明、2006年暴龍挑中義大利巴內亞尼及去年馬刺指名法國中鋒溫班亞瑪後，聯盟史上第4位獲得首輪第1指名的國際球員，身高206公分、具外線能力的側翼好手里薩謝，上季在法國甲級聯賽出賽32場，場均10.1分、3.8籃板。

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里薩謝表示：「我很期待接下來的一切，會盡我所能幫助球隊，我認為自己能帶來不少的貢獻，為了與偉大的球員同場較勁，我已做好準備。」

拒老鷹試訓 薩爾拿下榜眼

同是狀元熱門人選的法國19歲長人薩爾，選秀前拒絕參加老鷹隊試訓，最後被巫師隊以榜眼籤選走，黃蜂隊則在第6順位指名另位法國前鋒薩倫，再加上尼克在第25順位挑走後衛達迪埃，首輪就有4名法籍好手入列。薩爾指出，選秀結果代表法國人才濟濟，未來國家隊實力堅強。

火箭隊以探花籤指名20歲射手謝波德，他上季在肯塔基大學外線命中率高達52.1%；加拿大華裔中鋒周志豪首輪第9指名就獲得灰熊隊青睞，超乎外界預期。

湖人首輪沒選詹皇兒子

NBA選秀首度分兩天舉行，今天進行第2輪選秀，湖人隊是否會以第55順位選進詹姆斯的兒子布朗尼，備受矚目，湖人昨在第17順位指名田納西大學射手柯奈特。

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