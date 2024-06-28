兄弟沙推探花 對張奕打兩個問號

台鋼雄鷹已表明首輪要選吳念庭。（資料照）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職選秀今晚在台中登場，4大旅外球員情歸何處備受矚目，手握第1、2順位指名權的富邦悍將、台鋼雄鷹早已提前「亮牌」，分別表明要選張育成、吳念庭，選秀狀元和榜眼幾無懸念，史上罕見，外界聚焦第3順位的中信兄弟，是否會挑張奕當探花，「牽一髮動全身」將影響各隊選秀佈局，日籍教頭平野惠一昨選前之夜仍緊皺眉頭，「我沒辦法講啦！」

準狀元張育成。（資料照）

選秀今登場

陳聖平是選秀首輪熱門。（資料照）

張育成、吳念庭已內定

中職選秀今登場，選秀第3順位兄弟首輪是否選張奕，將牽動各隊佈局。（資料照）

30歲的張奕在日職先後效力歐力士、西武，同時期平野擔任阪神教練，平野說，以前看過張奕在歐力士二軍投球，當時直球又快又強，變化球也很犀利，能輕鬆壓制二軍打者，「但張奕去年在西武，為什麼只待一年就被戰力外？這點我很好奇。」

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張奕2019年旅日期間受邀為台灣隊投12強世界賽，表現傑出，今年張奕以台鋼自行培訓選手身分在二軍出賽，共投44.1局、防禦率4.47、每局被上壘率1.38，儘管張奕日前肩膀經過MRI檢查後，昨在臉書發文表示身體狀況良好，不過平野強調，「我看到的是以前的張奕，現在的張奕是怎麼樣？他的年紀、定位、傷勢、狀況都要做全盤考量。」

獅首輪名單

1旅外5高中好手決選

兄弟首輪人選除了張奕，旅美內野手陳聖平和平鎮高中許庭綸都在討論名單，平野不願鬆口透露選秀探花是誰，只表示會多選幾名投手，「上半季打完發現球隊有些問題，可是主力球員年紀又偏高，所以選秀盡可能兼顧即戰力和未來，但我知道這很兩難。」

如果兄弟首輪不挑張奕，第4順位的統一獅指名的機會不大，獅隊首輪更傾向選陳聖平或高中好手。

獅隊總教練林岳平指出，排除張育成和吳念庭，張奕、陳聖平和5名高中球員張宥謙、張趙紘、曾聖安、何品室融、許庭綸，都在首輪討論名單，今天將開最後一次選秀會議，屆時才會定案。

中職選秀共178人參選，其中含25名高中投手，也有多位U23世界盃培訓國手，預料有不少人會和家人一起親臨現場，選秀順序為富邦、台鋼、中信、統一、樂天和味全。

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