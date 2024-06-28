岳家兄弟雙首輪 東華少走冤枉路

岳東華（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信「岳家兄弟」走截然不同的路進職棒，哥哥岳東華穀保家商畢業後先讀開南大學，2017年升大四報名選秀獲兄弟首輪指名，弟弟岳政華2019年穀保畢業投入選秀，同獲兄弟首輪青睞，目前兩人都是黃衫軍主力。

岳政華（記者廖耀東攝）

升大四挑戰職棒

弟弟政華高中畢業叩關

岳東華表示，家中三兄弟以岳政華天賦最好，他在穀保是很普通的內野手，評估高中畢業選秀恐落榜，決定先進開南磨練，多次入選國家隊和培訓隊，累積許多大賽經驗，身心技都提升不少，升大四自評準備好了，決定挑戰職棒。

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「剛進職棒我都在盲練！」岳東華說，一開始找不到方向，只是不斷埋頭苦練，曾因低潮打到崩潰，好在教練和學長提點才逐漸找到方法，但也花了3、4年，「上大學球技、心智和想法都比高中生成熟許多，進來少走冤枉路。」

岳政華說，高二當投手吸引國外球探目光，但高三因傷錯失旅外機會，和哥哥岳東華、岳少華、家人討論後決定高中畢業選秀，設定若前3輪未獲指名就到大學磨練，結果首輪被兄弟相中。

岳政華認為心態是最難的，「高中還有上課，進職業每天睜開眼睛就是棒球，沒有其他事分心，陷入低潮容易愈陷愈深，明明自己身手沒那麼差，卻很難找回原本狀態。」

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