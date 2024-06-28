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馬傑森站穩游擊 勝打回報被信任

2024/06/28 05:30

馬傑森（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿火力全開，廖健富擊出本季新高的單場4支安打，馬傑森和林承飛各打下3分打點，10：4大勝富邦悍將。樂天最近8戰7勝，終止富邦2連勝。

猿隊嚴宏鈞生涯首度先發第5棒，全場5打席都上壘。（記者陳志曲攝）

樂天贏球加上排名第3的中信兄弟敗給統一獅，樂天上半季確定排名第2，而輸球的富邦確定連續3個半季勝率低於5成。

猿15安大勝

上半季確定第2

樂天第1局就靠著梁家榮、廖健富、嚴宏鈞和馬傑森連續安打攻下2分，也為這場比賽定調，樂天全場共擊出15支安打，除了廖健富超猛打，馬傑森、林承飛、林立、梁家榮和嚴宏鈞都打出2支安打，生涯首度擔任先發第5棒的嚴宏鈞也打下2分打點，還有3次四死球，全場5打席都上壘。

馬傑森打下包括勝利打點的3分，本季首次獲選單場MVP。馬傑森表示，原本以為MVP不是他，最近打擊狀況不錯，主要是有顧好好球帶，不追打壞球自然有好結果，不過，最重要的還是守備，昨天有1次失誤是比較不滿意的地方。

馬傑森最近站穩先發游擊，本週重返一軍的林承飛，連兩場都守一壘，樂天總教練古久保健二表示，林承飛並不是就此移防一壘，不過，馬傑森最近的確是表現不錯，就先不要去動他。

樂天先發投手霸威斯投5局就用了104球，只被擊出3支安打失2分，卻投出4次四壞球、1次觸身球，雖然靠著隊友火力支援，拿下本季第5勝，古久保表示，霸威斯投不進好球帶，好壞球差太多，沒什麼好評論的。

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