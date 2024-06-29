享年36歲╱登山家張元植 白朗峰墜崖亡

張元植（右）生前帶母親（左）走訪聖稜線。（資料照，公視提供）

〔記者梁偉銘、吳哲宇／綜合報導〕台灣登山家張元植於法國當地時間6月27日上午7點左右，與友人共同攀爬白朗峰山系南針鋒，疑似因雪況不佳，他於海拔約3200公尺處失足墜崖250公尺深，救難直升機人員尋獲時已無生命跡象，享年36歲。家屬昨證實噩耗，令國內登山界悼念不捨。

登山家張元植挑戰白朗峰山系南針鋒，疑因雪況不佳，失足墜崖過世，享年36歲。（資料照）

母親妻子悲慟

將赴法帶回遺體

張元植的母親與妻子透過聲明悲慟表示：「張元植很不幸地離開了大家。」並解釋事出突然，為避免無法完整回覆造成資訊落差，所以較慢向外界回應，目前仍在處理相關事宜，準備前往法國夏慕尼當地把遺體帶回台灣，「後續再向關心元植與家屬的朋友們說明事故概況，謝謝大家關心與鼓勵。」

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駐日內瓦辦事處

派員協助家屬

外交部回應，我國駐法國代表處已協助法國警方確認張元植身分，透過其同行的台灣友人了解狀況，並與家屬取得聯繫。另因事故發生地點較靠近法國與瑞士邊境，我國駐日內瓦辦事處另派員協助家屬處理後續事宜。

綽號「八千張」的張元植，從13歲接觸登山，曾開闢台灣多條技術攀登和山域探勘路線，2019年與「阿果」呂忠翰共同挑戰無氧攀登世界第2高峰K2峰，雖然當時因氣候因素未登頂，一度被譽為是台灣距離K2山頂最近的一次。呂忠翰則在2023年7月27日以無氧攀登方式成功登頂K2。

曾挑戰無氧攀K2

「登山與死亡緊緊相扣」

熱愛登山的張元植，過去文章中直言，登山是會死人的運動，並形容在登上山巔之途，就是在死亡的陰影之下，「正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異。在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命。」

張元植好友「雪羊」黃鈺翔在臉書粉專PO出其登山背影照： 「我想起了，那巍峭雪坡上的可靠背影，與似夢似幻的飄渺煙雲。」古道學者伍元和也以「勇氣：悼念」為題發文惋惜；張元植IG更湧入大批網友留言：「剛剛才知道消息，真的希望不是真的」、「感到震驚與遺憾」、「願他在另一個世界也能享受登山的樂趣」。

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