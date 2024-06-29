新科傑出女青 連珍羚回台「獲能量」

日前取得巴黎奧運參賽資格的台灣「柔道女王」連珍羚，昨獲頒十大傑出女青年獎。（記者羅沛德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕「柔道女王」連珍羚即將第3度挑戰五環殿堂，她昨出席十大傑出女青年頒獎典禮，直言特地回台灣一趟領獎相當值得。

36歲的連珍羚是台灣首位旅日柔道好手，2016年在里約奧運女子57公斤級榮獲第5名，不過上屆東京奧運16強淘汰賽爆冷出局，她記取遺憾，去年在杭州亞運一舉奪金，今夏要在巴黎奧運力拚佳績。

請繼續往下閱讀...

連珍羚為台灣女子柔道寫下不少里程碑，榮獲第26屆十大傑出女青年肯定，她向日本會社告假回台領獎，她說，「因為柔道我才能站在這裡，我從來不覺得身為女性就應該做什麼、不應該做什麼，能夠成為一個讓別人想為你應援的選手，才是真正的柔道家。」

目前身心狀態

比東奧前更好

連珍羚在典禮結束後透露，看完所有獲獎者的故事後深受激勵，覺得自己還有很多需要學習的地方，也希望把在這裡獲得的能量帶到奧運。

連珍羚指出，目前的身心狀態與東京奧運之前相比都好，日籍教練高市賢悟持續協助自己調整，知道身後有人支持相當心安。第3度進軍奧運，她仍瞄準金牌，「但我不會再讓這個目標變成壓力，會好好享受每一刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法