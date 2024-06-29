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二審改判無罪 「護國神醫」激動落淚

2024/06/29 05:30

「護國神醫」林聖章，被控違反醫師法，高等法院高雄分院改判無罪。（資料照）

〔記者鮑建信、王元鴻／綜合報導〕曾協助多名選手在奧運奪金奪牌，在體壇被譽為「護國神醫」的減重名醫林聖章，被控違反醫師法，高等法院高雄分院審理後，昨認定證據不足判決無罪，林聖章獲悉後激動落淚。眾多選手教練也鬆了一口氣，距離巴黎奧運剩不到30天，他們都仰賴林聖章協助，現在總算可以專心備戰奧運。

林聖章被控2014年至2015年間「貪圖2萬多元」違反醫師法的密醫案，因無實質證據、無動機、無犯罪所得，甚至沒有受害者（作為控告證詞的7位證人，檢查報告都顯示健康情況獲得改善。）但一審在橋頭地院卻被重判10個月、陳姓護理師7個月，引起外界關注，多名奧運金牌選手、教練都挺身支持林聖章。

高等法院高雄分院判決認為，因時隔8、9年，難期待證人記憶清晰全無混淆，且所述情節多有與事實不符或悖於常理。林聖章受正規醫學教育並執業多年，有相當社會地位，收入頗豐，幸福診所除了他，另雇多名醫師，不缺人力，無移出病患以減省薪資成本的微誘因。主觀上應無令他不顧聲譽、鋌而走險，甚至無視於可能危及患者生命安全，卻由護理師擔綱為病患看診、治病之動機。反觀幸福診所患者眾多，本件經檢察官依健保局之訪談、移送而可供舉證者，卻僅數人，所述內容亦無其他具體事證可資佐證，判決林、陳無罪。

林聖章是郭婞淳獲得2020年東京奧運金牌的黃金計畫召集人，巴黎奧運除了持續照顧郭婞淳，並擔任拳擊陳念琴的黃金計畫召集人。昨天沉冤得雪，林聖章想起多年來所受的委屈，受訪時數度哽咽，他無奈表示，這幾年來重覆跑法院「證明我沒做過的事」，清白比什麼都重要。郭婞淳的教練林敬能昨特地趕到診所為林聖章打氣，談到林聖章所遭受的司法纏訟時，林敬能也不禁潸然落淚，「沒有人該受這樣的折磨。」

檢方︰無法接受 考慮上訴

檢方則指出，無法接受判決結果，收到判決書後考慮上訴。

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