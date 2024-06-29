悍將前兩輪開「張」 最強高中生披黃衫

2024年中職新人選秀結果

〔記者龔乃玠／台中報導〕中職選秀會昨落幕，178人報名累計51名球員獲指名，旅外大將張育成和吳念庭無懸念成為狀元和榜眼，而中信兄弟最受矚目的「探花籤」給了高中大物許庭綸，反倒讓富邦悍將一網打盡張奕、備妥「雙張」全力衝刺下半季。

中信選進7投4野大豐收。（記者廖耀東攝）

狀元張育成

富邦狀元郎張育成透過影片表達感謝之意。（記者廖耀東攝）

悍將次輪選張奕

高中應屆畢業球員許庭綸（右）獲得中信第一指名。

（記者廖耀東攝）

今年選秀走向彷彿2021年翻版，該年陳冠宇先宣布投入選秀，被視為狀元熱門，突然由江少慶空降富邦狀元，兄弟手握的第3順位籤在高關注度中選進呂彥青。今年是吳念庭先報名選秀成熱門，又殺出張育成變富邦狀元郎，中信不同於3年前的抉擇，這次選擇「未來」。

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談到是否考慮過張奕，中信領隊劉志威指出，第一輪挑野手的想法，從一開始就很明確，以前球隊順位較後面，挑中好野手機率不高，「至於投手，從第2輪或第3輪開始才有較多的討論。」

中信上半季牛棚戰力敬陪末座，即便不挑張奕補強，全場選進6隊最多的11名球員中，有多達7名投手，僅第8輪的朱宏樺是高中畢業球員，其他都是較成熟的投手，包括第2指名伍立辰。

中信4野7投

許庭綸當探花

前次中信在選秀挑進居各隊之冠的球員數，已要追溯至2017年，劉志威表示，本來就打算選比較多的投手，由於設定的人選後段輪次都還在，那就全都選起來，「前4輪順利挑到2投2野，結果都符合預期。」

今年有不少高中大物旅外或放棄選秀，但昨首輪仍有許庭綸、張趙紘和曾聖安等3名第1指名高中生，清一色來自平鎮，成為今年選秀另類贏家。

選秀順位最高的許庭綸獲得中信指名時，當下擁抱父母親，直言壓力釋放不少，設定1至2年就要上一軍。中信總教練平野惠一評價，許庭綸跑打守的綜合能力都很高，希望他能成為兄弟的看板。

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