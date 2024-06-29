旅外唯一到場 張奕仍是搶手貨

富邦選進8人，總教練陳金鋒（中）與第2輪指名旅日投手張奕（右）、第3輪新人陳鐿中合影。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職今年選秀會共4名旅外球員報名，第1輪張育成、吳念庭各是狀元、榜眼，以及陳聖平在第4順位都符合預期，比較意外是唯一到場的張奕，於第2輪第1順位被富邦悍將指名，而吳念庭最快後天就在一軍亮相，屆時將成為中職史上選秀後最快出賽的球員。

張奕（中）在選秀會後特別向台鋼總教練洪一中（右）與領隊劉東洋致意。 （記者廖耀東攝）

第2輪進悍將

感謝台鋼知遇之恩

張奕指出，有想過被別隊選走，感謝台鋼領隊劉東洋、總教練洪一中、教練橫田久則特別去日本看他，讓他下定決心回台灣打球，「沒有他們來日本找我，現在我還不知道在哪裡，很感謝一路來遇到的貴人。」

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張奕認為，順位不是他可以控制，一切順其自然，對富邦印象是每個打者都有很強的攻擊能力，最熟悉的應是國小、國中同學李宗賢，目前他的身體很健康，很期待能站上中職投手丘，何時出賽要看教練的調度，「我已經準備好了，隨時可以為球隊貢獻。」

劉東洋表示，台鋼與張奕相處蠻長的時間，除了戰力考量，情感上也希望選到，選秀前預期他在第1輪就會被選走，球團也做好備案是黃子豪的沙盤推演，「原本希望第2輪選到他，可惜被富邦先挑走，他是很好的選手，在日本也辛苦很多年，我們還是祝福，希望他在中職發展順利。」

榜眼吳念庭

最快後天一軍出賽

台鋼將以最快速度處理吳念庭加盟，劉東洋指出，今天就會與吳念庭洽談合約，如果一切順利，明天就在澄清湖舉行加盟儀式，最快後天補賽就讓他在一軍上場，屆時是代打、代守甚至先發，就看總教練如何安排，洪一中笑說：「人家是打鐵趁熱，我們是打鋼趁熱。」

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