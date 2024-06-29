台鋼6輪收工 換個方式續補強

猿隊選到第10輪。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕富邦悍將前兩輪都選旅外球員，台鋼雄鷹只選6人率先結束指名，是今年選秀兩大亮點。對於狀元張育成的動向，富邦領隊林華韋表示，他預定7月初返台，在中職的第1場比賽應是7月12日下半季新莊主場首戰。

台鋼總教練洪一中（左）與第3輪指名新人宋柏翰。 （記者廖耀東攝）

悍將張育成

預計7月12日首秀

林華韋指出，現在的比賽很精彩，各隊都競爭都很激烈，下半季每隊都不想讓，前兩輪都選旅外球員都是即戰力，張育成持續在復健賽出賽，不但下場守備還擊出二壘安打，看起來都有按照復健進度在走，但要在7月5日下半季開打就出賽應該來不及。

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林華韋表示，第2輪會選前旅日投手張奕，主要考量一週前在二軍還投90幾球，球速在145公里上下，近期內應該可以出賽，至於加入富邦後的角色定位，鑒於他曾經受傷必須謹慎使用，「聽教練團的討論，可能會先把他放在牛棚，以長中繼為主。」

台鋼雖是新球隊，卻選了最少輪就結束，讓現場有些驚訝，總教練洪一中指出，在投手、野手都有設定人選，但很多都被別隊挑走，既然該選的差不多都有選到，有選進來的就有要淘汰的，就沒必要為選而選。領隊劉東洋表示，雖然選秀已經結束，球團仍會開會討論，是否透過其他方式再做補強。

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