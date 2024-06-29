晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台鋼6輪收工 換個方式續補強

2024/06/29 05:30

猿隊選到第10輪。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕富邦悍將前兩輪都選旅外球員，台鋼雄鷹只選6人率先結束指名，是今年選秀兩大亮點。對於狀元張育成的動向，富邦領隊林華韋表示，他預定7月初返台，在中職的第1場比賽應是7月12日下半季新莊主場首戰。

台鋼總教練洪一中（左）與第3輪指名新人宋柏翰。 （記者廖耀東攝）

悍將張育成

預計7月12日首秀

林華韋指出，現在的比賽很精彩，各隊都競爭都很激烈，下半季每隊都不想讓，前兩輪都選旅外球員都是即戰力，張育成持續在復健賽出賽，不但下場守備還擊出二壘安打，看起來都有按照復健進度在走，但要在7月5日下半季開打就出賽應該來不及。

林華韋表示，第2輪會選前旅日投手張奕，主要考量一週前在二軍還投90幾球，球速在145公里上下，近期內應該可以出賽，至於加入富邦後的角色定位，鑒於他曾經受傷必須謹慎使用，「聽教練團的討論，可能會先把他放在牛棚，以長中繼為主。」

台鋼雖是新球隊，卻選了最少輪就結束，讓現場有些驚訝，總教練洪一中指出，在投手、野手都有設定人選，但很多都被別隊挑走，既然該選的差不多都有選到，有選進來的就有要淘汰的，就沒必要為選而選。領隊劉東洋表示，雖然選秀已經結束，球團仍會開會討論，是否透過其他方式再做補強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。