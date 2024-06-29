獅吃重鹹 第6輪指名高塩

高塩將樹（資料照）

〔記者龔乃玠／台中報導〕甫奪上半季冠軍的獅子軍昨在選秀指名8名選手，有不少下半季的即戰力候選，除了有第1指名陳聖平補強內野，第6輪更相中台灣業餘史上最長壽洋將高塩將樹，期盼這位35歲日本投手能拯救本土牛棚。

獅隊選進3野5投。（記者廖耀東攝）

35歲日投 締造聯盟新頁

獅隊上半季的土投牛棚防禦率4.35，低於聯盟平均值，僅優於中信兄弟和台鋼雄鷹，昨在選秀會指名5名投手，第3指名鍾允華和第6指名高塩將樹都是即戰力候選，最特別的是高塩，歷經2次選秀失利和去年自主培訓合約被判失效後，今年終於有望一圓職棒夢。

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獅隊總教練林岳平直言，知道高塩的年紀不小，但跟現有牛棚戰力比較，高塩的素質可能高過他們，「看能否補齊我們下半季最弱的牛棚，多一個選擇。」

中職在2021年底修改規章，只要在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員，高塩將樹雖是日本籍，但從2017年來台灣效力業餘球隊至今已符合資格，並成為這項條款被選秀挑中的第1人。樂天桃猿去年曾想與高塩簽下自主培訓選手合約，但須在選秀會中曾被選中才能符合條件，因不符合聯盟規章放棄簽約。

餅總也點名鍾允華，期待他進職棒稍微準備後，就能在牛棚短暫補強。上半季受本土牛棚投手不足之苦，獅隊在選秀小有斬獲，盼能全力衝刺隊史第11冠。

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