晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅吃重鹹 第6輪指名高塩

2024/06/29 05:30

高塩將樹（資料照）

〔記者龔乃玠／台中報導〕甫奪上半季冠軍的獅子軍昨在選秀指名8名選手，有不少下半季的即戰力候選，除了有第1指名陳聖平補強內野，第6輪更相中台灣業餘史上最長壽洋將高塩將樹，期盼這位35歲日本投手能拯救本土牛棚。

獅隊選進3野5投。（記者廖耀東攝）

35歲日投 締造聯盟新頁

獅隊上半季的土投牛棚防禦率4.35，低於聯盟平均值，僅優於中信兄弟和台鋼雄鷹，昨在選秀會指名5名投手，第3指名鍾允華和第6指名高塩將樹都是即戰力候選，最特別的是高塩，歷經2次選秀失利和去年自主培訓合約被判失效後，今年終於有望一圓職棒夢。

獅隊總教練林岳平直言，知道高塩的年紀不小，但跟現有牛棚戰力比較，高塩的素質可能高過他們，「看能否補齊我們下半季最弱的牛棚，多一個選擇。」

中職在2021年底修改規章，只要在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員，高塩將樹雖是日本籍，但從2017年來台灣效力業餘球隊至今已符合資格，並成為這項條款被選秀挑中的第1人。樂天桃猿去年曾想與高塩簽下自主培訓選手合約，但須在選秀會中曾被選中才能符合條件，因不符合聯盟規章放棄簽約。

餅總也點名鍾允華，期待他進職棒稍微準備後，就能在牛棚短暫補強。上半季受本土牛棚投手不足之苦，獅隊在選秀小有斬獲，盼能全力衝刺隊史第11冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。