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高中23傑上榜 首輪3席都平鎮

2024/06/29 05:30

龍隊第1輪挑高中外野手曾聖安。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年有破紀錄的57名高中球員報名選秀，共23人獲指名，其中平鎮10人有7人獲青睞，許庭綸、張趙紘、曾聖安皆獲第1輪指名，教頭吳柏宏開心地說，「感謝各球團對平鎮的肯定，也恭喜被選上的球員。」

許庭綸（資料照）

平鎮選秀首輪3傑，吳柏宏分析，張趙紘力量比許庭綸大很多，未來到樂天在二軍接受曾豪駒教練的指導，相信能展現過人的打擊身手，許庭綸則贏在穩定性、擊球率高，高三長打能力提升許多，外野3個位置都能守，打跑守都有一定水準。

張趙紘（資料照）

味全第1輪首選挑高中外野手，最終捨何品室融、選曾聖安。吳柏宏指出，曾聖安打擊型態很像味全教練張建銘，以兩人同期相較，曾聖安甚至更出色，打擊持續進步，傳球臂力也很好。

曾聖安（資料照）

大學19人上榜 業餘僅5人

平鎮右投王彥恩是兩屆U18世界盃國手，這次選秀卻落榜成遺珠，吳柏宏說，前年王彥恩去美國打完U18世界盃，回來胖10幾公斤，後來減重依然無法重拾昔日身手，「狀況一直起不來，為什麼？他要去思考這個問題。」王彥恩落選後將到北市大就讀。

相較高中球員上榜率達40%，這次選秀大學80人有19人獲指名，業餘成棒35人僅5人被選中，上榜率分別只有24%、14%。

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