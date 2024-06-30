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世界中學生籃球賽》加班險勝中國 台灣晉級8強

2024/06/30 05:30

林恩宇攻下全場最高19分，率台灣隊奪勝。（高中體總提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃昨在澳門舉行的2024年世界中學生籃球錦標賽，與中國鏖戰至延長賽以84：83險勝，搶下分組龍頭、勇闖8強。

本屆男子代表隊由光復高中教練陳定杰領軍，集結來自光復高中、能仁家商、南山高中、三重商工及錦和高中等隊好手，開打前先在國內參加HBL國際高中籃球邀請賽以戰代訓，順利拿下第一名。

我國預賽與香港、澳門、中國1隊以及印度同為A組，搶下3連勝後，昨遭遇中國，雖然末節一度落後8分，但台灣隊展現韌性逼進延長賽，並靠光復高中林恩宇的關鍵罰球，以1分之差氣走中國。

林恩宇攻20分

關鍵2罰俱中

林恩宇此役攻下全隊最高20分、南山高中劉耕灝進帳15分。總教練陳定杰指出，中國末節領先8分時，他和另位教練李正豪當機立斷喊出暫停，球員回到場上後，成功執行設定的戰術追平戰局。延長賽雖持續與中國拉鋸，林恩宇關鍵時刻展現強心臟、兩罰俱中，成為贏球功臣。

 女子代表隊昨以58：59惜敗中國，小組賽拿下1勝2敗、名列第3，無緣8強。

另外，台灣女將28日在U18亞洲盃女籃賽不敵日本，無緣4強、沒能搶下U19世界盃門票，昨與紐西蘭進行排名賽，以61：66再次吞敗，本屆以第6名作收。

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