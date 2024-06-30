猿不敵台鋼 愛姐姐老班底「抱」動

陳柏清（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕昨桃園球場上半季最終戰，台鋼雄鷹不但有王柏融首次砲轟老東家，總教練洪一中也特別安排王溢正轉隊後首次桃園亮相，他在7249名猿迷的歡呼聲上場關門，助隊6：1擊敗樂天桃猿，台鋼奪下新軍首個半季最多的23勝。

雄鷹王溢正9局下守成，前猿隊隊友爭相上前擁抱他。（記者陳志曲攝）

台鋼初半季23勝

中職新增球隊第1個半季戰績

改寫新軍紀錄

雄鷹王柏融（中）9局上砲打老東家，本季累計6轟。

（記者陳志曲攝）

王溢正曾為桃猿奪下75勝，外帶總冠軍賽的5勝，是猿王朝重要功臣，去年轉隊後昨首度在9局登板，全猿主場還播放招牌曲「姐姐」。王溢正雖被擊出1支安打，最終仍守勝成功，不少前隊友賽後還去抱他，場面溫馨。

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洪總直言，桃園是以前王溢正的主場，讓他亮相球迷也很高興。王溢正表示，上場時有聽到歡呼聲，還有過去的出場曲，有這種待遇很感動，但有點緊張，「我第一次關門，洪總在我的棒球尾端做給我，很開心！」

王柏融轟老東家

陳柏清7局好投

台鋼昨雙轟出擊，陳文杰首局陽春砲先馳得點，王柏融更在9局砲轟黃偉晟，回休息室時，洪總還跟他說，「喔，你力量很大喔！」

台鋼中止5連敗的最大功臣是先發投手陳柏清，他在6日投1局掉3分吞敗下二軍後，昨重返一軍首戰繳出7局無失分，個人也中斷5連敗，奪下本季第2勝。

由於陳柏清先發狀況起伏大，洪總傳神形容，投球好像在開盲盒，喜歡的都開不到，久久才開一次，「這場剛好開到我們喜歡的。」陳柏清坦言，每次好投後因為想要更好，沒有放鬆的感覺，導致下1場變得不好。

相隔2個多月才又拿下勝投，全場更僅被樂天敲2安，陳柏清歸功跟投捕搭檔陳世嘉的默契好，「下二軍時，學長鼓勵我放開一點，不要太拘謹，自己也把心態和變化球控制做得更好。」

中職新軍第1個半季最多勝是2021年味全龍的22勝，台鋼雄鷹昨寫下新軍初半季最多勝紀錄，今起2場回到澄清湖主場，迎接新科榜眼吳念庭的到來。

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