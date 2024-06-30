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悍將加班超派 陳韻文誤觸START

2024/06/30 05:30

10局下戴培峰敲出生涯第2支再見安，悍將本季延長賽戰績6勝1敗傲視全聯盟。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今年超級會打延長賽，昨在新莊與統一獅打補賽，先在9局下搶到2分追平比數逼出延長賽，10局下再靠戴培峰的生涯第2支再見安打以5：4逆轉勝，不僅中止統一的5連勝，本季延長賽6勝1敗更傲視全聯盟。

申皓瑋（記者廖振輝攝）

富邦才打2局就丟3分，之後投手群雖穩住局面，打線只在4局下追回1分，9局下統一派陳韻文關門卻開「劇場」，富邦靠戴培峰高飛犧牲打、申皓瑋陽春彈扳平。10局下富邦再次反撲，范國宸、孔念恩連續獲得保送，戴培峰繼6月13日對味全龍後再次擊出再見安打。

戴培峰10局再見安

戴培峰9局下以代打上陣，連續2個打席都貢獻打點，他指出，9局下面對陳韻文比較有準備，至少要把分數打回來，10局下因為劉予承連投2個保送，他從捕手角度去看，覺得投手不想再投保送，決定抓好球積極攻擊，「雖然沒有第9局打得好，只能說運氣比較好，前面隊友延續攻勢，剛好輪到我這邊。」

富邦本季延長賽拿到6勝是其他5隊的總和，連總教練陳金鋒都抓頭笑說，「哈！我也不知道為什麼。」，但他認為，不論是戴培峰的高飛犧牲打或申皓瑋的全壘打，大家在第9局的表現都很好，「多打這種高張力的比賽，讓選手愈來愈能掌握比賽，對我們是非常好的事。」

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