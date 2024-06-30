加盟台鋼先演穿越劇 吳念庭7/1開工

吳念庭（左二）在父親吳復連（右二）陪同下，與台鋼完成簽約。 （台鋼提供）

昨在兄弟飯店簽約

吳念庭昨正式與台鋼簽約，背號就是父親吳復連生涯初掌兵符的67號。（台鋼提供）

復刻吳復連情懷

吳復連（上圖右）、吳念庭（下圖右）父子加盟中職簽約對照圖。（台鋼提供）

〔記者倪婉君、徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹昨和吳念庭火速完成簽約，除了確定將以總值逾3千萬元的複數年合約延攬，今天還將在高雄澄清湖主場為他舉行加盟儀式，並計畫讓他明天就能出賽。只是吳念庭趕在上半季最後一天出賽引起富邦悍將球團質疑，聯盟秘書長楊清瓏則表示合乎規章。

台鋼昨特別選在兄弟飯店和吳念庭簽約，是復刻他的父親吳復連在1990年職棒元年加盟兄弟象的地點，而吳念庭選穿67號，則和吳復連生涯首度在台中金剛擔任總教練的背號相同。吳復連昨看到球團的巧思安排，還笑說，「唯一不同之處是當年沒有家長陪同，只有我和領隊洪杰。」

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富邦質疑出賽時機 聯盟指合乎規章

台鋼「打鋼趁熱」讓吳念庭從選秀到出賽在短短4天內完成，則讓富邦質疑為何2021年選秀狀元江少慶當年無法在上半季出賽。楊清瓏指出，當年受到疫情延賽衝擊，上半季在選秀會結束後還有46場尚未進行，各球團才達成選秀加盟球員下半季才能出賽的共識，如今對選秀球員的上場時間則回到規章規範，只要完成註冊隔日就能上場。

台鋼領隊劉東洋則表示，球團事前已向聯盟確認過，吳念庭在上半季出賽是合乎規範，之所以讓他明天上場，只是希望他在中職的處女秀能獻給高雄球迷，沒想到會引來外界質疑，「這次關於上場時間造成不同解讀，可以在領隊會議時討論。」

此外，統一獅在第1輪第4順位指名的內野手陳聖平，也已安排7月2日體檢，有機會趕上獅隊7月5日在大巨蛋的主場首戰。

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