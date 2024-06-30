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餅總選到張宥謙 嘴角洩露王牌計畫

2024/06/30 05:30

張宥謙（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅在今年季中選秀會第2輪選到玉里高中應屆畢業投手張宥謙，轉播鏡頭捕捉到總教練林岳平當下滿意微笑的表情，林岳平認為，張宥謙有機會成為統一未來本土王牌先發的接班人，投球型態也讓他想起球員時期的自己。

第2輪到手

預見未來王牌接班人

林岳平指出，張宥謙是隊上外野手林佳緯的表弟，這次選秀各隊都很注意，統一在第4順位還能選到讓他始料未及，當下才會露出滿意的微笑，「我一直以為台鋼跟兄弟在第2輪都會選最好的高中投手，我想說我會選到大學投手最好的黃子豪或伍立辰，沒有想到會選到張宥謙。」

統一花5年培養出古林睿煬，但他今年季後取得旅外球員資格，若行使權利旅外發展，球隊勢必要找出接班人，林岳平認為，張宥謙與剛進球隊的古林都是瘦瘦的，出手很快的投球型態有點像當年的自己，未來有機會成為球隊本土王牌先發，必須好好思考如何安排訓練計劃。

統一選進3名高中應屆畢業投手，最後1位是出身美和中學的左投李軍，去年玉山盃青棒賽最快飆出147公里，林岳平表示，李軍在球探報告的順位滿前面的，能在第7輪選到可能是各隊有些疑慮，「我有看過他投球，可能手曾經有過傷，但可以試看看。」

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