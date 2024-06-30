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伍立辰懼打從投 升格大學選秀標竿

2024/06/30 05:30

伍立辰（資料照，大專棒聯提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕近年中職選秀以高中生為主流，今年首輪6星就有3人是高中應屆畢業球員，不過大學投手能見度逆勢上揚，30人有12人被選中、上榜率40%，力壓25名高中投手有9人獲指名、上榜率36%。

兄弟第2輪指名

人格特質勝出

嘉義大學總教練鍾宇政認為，大學投手經驗、心智和身體素質都較出色，這幾年高中投手進職棒養成的成效不彰，中職球探逐步往大學尋才，國內大學和業餘比賽常看到球探身影，他們會針對特定選手追蹤觀察，例如詢問這場伍立辰會不會先發。

22歲的伍立辰是嘉大王牌投手，也是旅日名將莊勝雄的外甥，今年畢業投入選秀獲中信兄弟第2輪指名，下半季可望成為黃衫軍即戰力。

鍾宇政指出，伍立辰在普門中學原為內野手，因高三比賽臉部挨觸身球，從此畏懼打擊只好棄打從投，「他一進來就讓我非常驚豔，剛練投球速就有145公里，為了栽培他，大學前兩年先投弱隊，後兩年再投強隊，逐漸成為球隊王牌。」

鍾宇政表示，伍立辰天賦出眾且個性不服輸，大學4年幾乎很少失分，如果不穿球衣根本看不出來是棒球選手，外貌相當清秀，「立辰人格特質很棒，我認為他進職棒能投出不錯成績。」

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