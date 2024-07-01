晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新科榜眼今火熱登場 吳念庭第1戰獻雄親

2024/07/01 05:30

張喜凱今將迎來在台鋼的第1場先發。
（台鋼雄鷹提供）

收3.5年3600萬大約

王柏融（左）很開心和吳念庭當休息室鄰居。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨宣布以總值3600萬的3.5年複數年合約，歡迎「台鋼拋瓦」吳念庭加盟，並可望讓他今天就以代打身分亮相，在高雄鄉親面前獻出返台處女秀。「台鋼大王」王柏融也以100分笑容熱烈歡迎他的到來，兩人休息室座位就在隔壁，吳念庭還笑說：「看到後嚇了一跳。」

吳念庭（中）以總值3600萬的3.5年複數年合約加盟台鋼，將披上67號鷹袍，今天可能以代打身分在澄清湖球場初亮相。
（台鋼雄鷹提供）

可望以代打身分亮相

台鋼昨以3：7不敵樂天桃猿，今天將進行上半季最後一場比賽，目前累計戰績23勝36敗、勝率3成90，若今能擊敗富邦悍將，隊史「初半季」勝率將來到4成。總教練洪一中昨除了歡迎生力軍吳念庭的到來，也表示今天會讓張喜凱迎來在台鋼的第1場先發，「他的控球和球速都有大幅改善，看能不能救起來。」

大王喜迎休息室新鄰居

關於吳念庭的定位，洪總傾向讓他守二壘或三壘，但今天不會讓他首戰就先發，可能安排他代打。吳念庭對高雄並不陌生，昨透露在高中赴日之前，曾和時任La new熊首席教練的父親吳復連，在澄清湖球場附近宿舍住了半年，也和當時La new的替代役球員林泓育、王溢正都玩在一塊。

最後2年月薪可望8字頭

吳念庭的合約細節雖未公布，但據了解，最後兩年的月薪可望達8字頭，平均月薪逾75萬元，是陣中僅次王柏融的本土「薪二哥」。王柏融除了很開心有吳念庭當休息室「鄰居」，還表示：「他對球隊當然是加分，進來一定對打擊或防守大大地提升，之前在日本或在國家隊都在一起過，我們私下會聊天，但不聊棒球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。