新科榜眼今火熱登場 吳念庭第1戰獻雄親

張喜凱今將迎來在台鋼的第1場先發。

（台鋼雄鷹提供）

收3.5年3600萬大約

王柏融（左）很開心和吳念庭當休息室鄰居。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨宣布以總值3600萬的3.5年複數年合約，歡迎「台鋼拋瓦」吳念庭加盟，並可望讓他今天就以代打身分亮相，在高雄鄉親面前獻出返台處女秀。「台鋼大王」王柏融也以100分笑容熱烈歡迎他的到來，兩人休息室座位就在隔壁，吳念庭還笑說：「看到後嚇了一跳。」

吳念庭（中）以總值3600萬的3.5年複數年合約加盟台鋼，將披上67號鷹袍，今天可能以代打身分在澄清湖球場初亮相。

（台鋼雄鷹提供）

可望以代打身分亮相

台鋼昨以3：7不敵樂天桃猿，今天將進行上半季最後一場比賽，目前累計戰績23勝36敗、勝率3成90，若今能擊敗富邦悍將，隊史「初半季」勝率將來到4成。總教練洪一中昨除了歡迎生力軍吳念庭的到來，也表示今天會讓張喜凱迎來在台鋼的第1場先發，「他的控球和球速都有大幅改善，看能不能救起來。」

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大王喜迎休息室新鄰居

關於吳念庭的定位，洪總傾向讓他守二壘或三壘，但今天不會讓他首戰就先發，可能安排他代打。吳念庭對高雄並不陌生，昨透露在高中赴日之前，曾和時任La new熊首席教練的父親吳復連，在澄清湖球場附近宿舍住了半年，也和當時La new的替代役球員林泓育、王溢正都玩在一塊。

最後2年月薪可望8字頭

吳念庭的合約細節雖未公布，但據了解，最後兩年的月薪可望達8字頭，平均月薪逾75萬元，是陣中僅次王柏融的本土「薪二哥」。王柏融除了很開心有吳念庭當休息室「鄰居」，還表示：「他對球隊當然是加分，進來一定對打擊或防守大大地提升，之前在日本或在國家隊都在一起過，我們私下會聊天，但不聊棒球。」

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