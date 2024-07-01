大谷「轟」狂6月 12發隊史第3多

大谷翔平昨敲出本季第26發全壘打。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大谷翔平昨在3局擊出本季第26發全壘打，6月狂敲12轟追平隊史第3多紀錄，最終道奇鏖戰本季球隊最長的3小時45分後，在延長賽第11局猛攻7分，以14：7擊敗巨人。

大谷在3局砲轟右投豪爾德，擊出中外野陽春砲，由於比賽打太久，道奇總教練羅伯斯被問到這轟時開玩笑說，「翔平今天有打全壘打喔？不是昨天？」隨後直言，當大谷能往中右外野、中左外野方向擊球，那正是絕好調的狀態，「感覺又是另一個紀錄的開始。」

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大谷6月狂敲12轟，隊史僅次於1985年葛雷諾的15轟、2017年貝林傑的13轟，有機會挑戰生涯第3次的6月MVP，另外美媒也推算大谷整季開轟數，有機會締造生涯首次「單季50轟」。

打擊三冠王也在大谷的射程範圍，他目前以3成21打擊率、26轟暫居國聯第1，打點62分暫居第3，僅差勇士歐蘇納5分，由於洋基賈吉也只差打擊率就是美聯三冠王，美媒也好奇，兩人誰達成三冠王的可能性最大？

海盜查普曼1197K

左投後援三振王

海盜老牌火球男查普曼昨對勇士後援飆2次三振，生涯累積1197次三振超越華格納，成為史上最多K的後援左投，他表示，賽前就知道差2次，這場有想要打破的企圖心，「這紀錄是來自於多年的努力。」

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