黃子鵬歸隊奪勝 下半季有盼頭

桃猿黃子鵬傷癒歸隊，對台鋼投5局失2分奪勝。（樂天桃猿提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕樂天桃猿昨作客台鋼雄鷹進行6月2日的保留比賽，從3局下打起，樂天由傷癒歸隊的黃子鵬接手登板，他投5局失2分拿下本季第2勝，達成生涯1700安里程碑的林泓育則獲選單場MVP；台鋼洋砲魔鷹在28天前轟出的第14轟雖終於列入紀錄，但台鋼以3：7輸球。

林泓育達成生涯1700安里程碑。（樂天桃猿提供）

MVP林泓育生涯1700安

樂天在25日以4：11不敵統一獅後，雖嚐到看對方灑下橘色封王彩帶的苦澀，但昨贏球後收下第33勝，上半季和獅隊的勝差也僅3.5場，明天和富邦悍將之戰則是上半季最後一戰。對於上半季第2的不俗表現，樂天教頭古久保健二歸功於球員的表現，也對黃子鵬昨能重返一軍登板感到欣喜，期待他能把好表現帶到下半季。

請繼續往下閱讀...

魔鷹28天前的第14轟入帳

樂天在2日由魔神樂先發，他首局就被魔鷹轟出陽春砲。昨從3局下1：0打起後，黃子鵬投到8局下被曾子祐敲安後退場，累計用78球被敲4支安打失2分（1分責失分），古久保認為他投起來滿輕鬆，但表現僅是及格，「因為我知道子鵬最好的時候，目前還有些落差。」

黃子鵬自5月中因手肘不適下二軍，昨拿下久違的勝投後也露出笑容，表示身體狀況已百分之百恢復。台鋼昨也從二軍拉上施子謙先發，但他僅投1.2局就失6分承擔本季第4敗，包括5局下被林泓育敲出生涯第1700安的二壘安打，及挨了廖健富兩分砲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法